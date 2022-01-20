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Еркин Ботаканов назначен вице-министром внутренних дел и главнокомандующим Нацгвардией

19.01.2022, 15:16 20426
Еркин Ботаканов назначен вице-министром внутренних дел и главнокомандующим Нацгвардией
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Распоряжением президента РК Касым-Жомарта Токаева Еркин Ботаканов назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан - главнокомандующим Национальной гвардией. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Еркин Ботаканов родился 1 сентября 1966 года в селе Топтерек Курчумского района Восточно-Казахстанской области.
 
В 1987 году он окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Конева. В 2003 году - Военную академию ВС РК. С июля 2013 года по июль 2014 года - слушатель Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации.
 
После окончания училища был направлен для прохождения службы в в/ч 43093 ВС СССР на должность командира взвода.
 
С августа 1990 года по март 2006 года проходил службу в Республиканской гвардии РК на должностях от командира роты до командира полка.
 
С марта 2006 года по июль 2009 года проходил службу во Внутренних войсках МВД РК на должностях от старшего офицера отдела службы войск и безопасности военной службы управления боевой подготовки до командира соединения в/ч 6637.
 
С июля 2009 года по июль 2010 года - заместитель Командующего Внутренними войсками - заместитель председателя Комитета Внутренних войск МВД РК.
 
С июля 2010 года по июль 2013 года - первый заместитель главнокомандующего Внутренними войсками - начальник Главного штаба - заместитель председателя Комитета Внутренних войск МВД РК.
 
С июля 2014 года по август 2020 года - командующий региональным командованием "Орталык" Национальной гвардии РК.
 
С 7 августа 2020 года - первый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией - начальник Главного штаба. 
 
Награжден орденами "Данк" II степени и "Айбын" II степени, а также 21 медалью СССР, Республики Казахстан, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.
 
 

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Токаев: ВС РК не выполнили поставленные задачи

19.01.2022, 19:18 12721
Токаев: ВС РК не выполнили поставленные задачи
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с руководящим составом Министерства обороны РК заявил, что командование вооруженными силами в дни беспорядков было крайне неуверенным и безынициативным, сообщает пресс-служба главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Во время январских событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне", - заявил Верховный главнокомандующий ВС РК.

 
С учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне президент потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил Казахстана, для чего предстоит решить ряд задач.
 
Прежде всего, по мнению Токаева, следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах.
 
Президент Казахстана напомнил, что нельзя допустить повторения чрезвычайных ситуаций на объектах хранения боеприпасов. Поэтому необходимо продолжить реализацию мер по обеспечению безопасного хранения боеприпасов, утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения боеприпасов.
 
Глава государства также поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии.
 

В войсках до сих пор большая доля оружия и боеприпасов советского периода, которым уже по 30-50 лет. С учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по ее восполнению. Вооруженные силы должны быть оснащены современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники. Должно развиваться отечественное производство, ремонт и обслуживание вооружения и военной техники", - подчеркнул Токаев.


Он поручил пересмотреть план приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала Вооруженных сил.
 
Касым-Жомарт Токаев также заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации. Особого внимания, по его мнению, требует повышение престижа и привлекательности срочной воинской службы.
 
Напомним, президент РК подписал указы об освобождении от должности министра обороны Мурата Бектанова и назначении на пост руководителя военного ведомства Руслана Жаксылыкова.
 

Мажилисмены отменили пожизненное председательство Назарбаева в АНК и Совбезе - СМИ

19.01.2022, 17:28 15066
Мажилисмены отменили пожизненное председательство Назарбаева в АНК и Совбезе - СМИ
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Сегодня на заседании парламента депутаты мажилиса одобрили законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности РК, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на казахстанские СМИ.
 
Данная норма предусмотрена в проектах законов "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и "О внесении изменений в Закон Республики Казахстан "О политических партиях". 
 
Закон, одобренный мажилисом, направлен на рассмотрение сената.
 
Дозвониться в пресс-службу мажилиса для подтверждения данной информации не удалось.
 

Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана завершен

19.01.2022, 15:47 19876
Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана завершен
Фото: telegram/СЦК
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Сегодня завершился вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана. Последние воздушные суда с личным составом и техникой вылетели из Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В настоящее время на территории Республики Казахстан нет военнослужащих иностранных государств", - сообщил на брифинге в СЦК начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК полковник Олжас Хусаинов. 

 
Он напомнил, что объединенный миротворческий контингент был размещен в Казахстане для содействия в стабилизации обстановки в стране. Контингент выполнял функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, воинских складов и других стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность граждан.
 

Развертывание в Казахстане миротворческого потенциала ОДКБ было своевременным и эффективным, на практике отработаны механизмы межведомственного и межгосударственного взаимодействия и координации внутри организации", - подчеркнул Хусаинов. 

 
Он отметил, что произошедшие события стали переломным этапом в развитии ОДКБ, которая обрела новые качества как сильный международный институт. 
 

Однозначно, эта операция войдет в историю организации не только как пример применения на деле механизмов, отработанных в ходе многолетнего сотрудничества, но и как реальное подтверждение союзнического духа и боевого братства наших государств", - резюмировал представитель Минобороны. 


 
Напомним, 6 января в связи с беспорядками на всей территории республики был введен режим чрезвычайного положения. В этот же день Касым-Жомарт Токаев обратился за военной помощью к партнерам по ОДКБ 
 
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. 6 января передовые подразделения контингента ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. 
 
Вся хронология январской трагедии - здесь
 

Министром обороны РК назначен Руслан Жаксылыков

19.01.2022, 15:14 22041
Министром обороны РК назначен Руслан Жаксылыков
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева Руслан Жаксылыков назначен министром обороны Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства он освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан - главнокомандующего Национальной гвардией.
 
Кроме того, указом главы государства Мурат Бектанов освобожден от должности министра обороны РК.
 
Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года. 

Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. Конева (1987), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1996), Высшие академические курсы Военной академии генерального штаба ВС Российской Федерации (2004).
 
Трудовой стаж:
 
· Заместитель командующего внутренними войсками МВД РК (2006-2007);
 
· Первый заместитель командующего внутренними войсками - начальник главного штаба внутренних войск МВД РК (2007-2008);
 
· Командующий внутренними войсками МВД РК (сентябрь 2008 года - январь 2013 года);
 
· Главнокомандующий внутренними войсками МВД РК (январь 2013 года - апрель 2014 года);
 
· Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан (апрель 2014 года - сентябрь 2021 года);
 
· Заместитель министра внутренних дел РК - главнокомандующий Национальной гвардией РК (сентябрь 2021 года - 19 января 2022 года).
 

В Казахстане люди с инвалидностью будут получать квоты на выборах

19.01.2022, 12:16 25956
В Казахстане люди с инвалидностью будут получать квоты на выборах
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили поправки в Закон "О выборах в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечается в заключении к законопроекту, его целями являются обеспечение присутствия и учет мнения в представительной ветви власти, наравне с женщинами и молодежью, лиц с инвалидностью, привлечение их к активной работе в жизнедеятельности государства, пишет "Казправда".
 
Отмечается, что данный подход нацелен на устранение социального дисбаланса в обществе и отвечает современным запросам. В этих условиях совершенствование правовых механизмов формирования представительных органов власти позволит учитывать мнение более широкой категории граждан в решении наиболее актуальных социальных проблем.
 
Нормы законопроекта позволят обеспечить повышение уровня правовой и политической культуры общества в целях обеспечения равенства полов во всех сферах жизнедеятельности, а также диверсификацию (изменение с целью повышения разнообразия) избирательных программ посредством выдвижения различных кандидатов, активное вовлечение женщин, молодежи и лиц с инвалидностью для проявления их гражданской позиции.
 
Предметом регулирования положений законопроекта являются общественные отношения, связанные с распределением депутатских мандатов в представительной ветви власти, а также перечнем квотируемых лиц, поскольку установить обязательную квоту, помимо женщин и молодежи, предлагается для лиц с инвалидностью. 
 

Деятельность ТОО "Оператор РОП" по утильсбору прекращена

19.01.2022, 10:18 28681
Деятельность ТОО "Оператор РОП" по утильсбору прекращена
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - В рамках исполнения поручения главы государства 18 января 2022 года правительство Республики Казахстан приняло постановление "О некоторых вопросах подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 

Деятельность ТОО "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.

 
Исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей передано государственной организации - АО "Жасыл даму".

Напомним, президент Токаев заявил, что утилизационным сбором должна заниматься государственная организация. 

 

В ходе массовых беспорядков в 8 регионах пострадало 270 объектов

18.01.2022, 21:14 40176
В ходе массовых беспорядков в 8 регионах пострадало 270 объектов
Фото: ©Мадина Аимбетова
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел очередное заседание правительственной комиссии по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы организации восстановительных работ и возмещения ущерба, причиненного в результате произошедших беспорядков, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
В 8 регионах пострадало 270 объектов, в том числе 45 административных и 225 коммерческих зданий. Начато восстановление 44 административных объектов, работы по 12 коммерческим объектам в Шымкенте и Алматы завершены. 
 
Кроме того, на заседании комиссии утвержден механизм возмещения ущерба представителям МСБ из средств резерва правительства. 
 
Согласно механизму ущерб по объектам недвижимого имущества предпринимателей будет возмещаться на основании подтвержденной сметной документации. 
 
При этом объем возмещения по утраченным товарно-материальным ценностям будет определяться региональными комиссиями совместно с НПП "Атамекен", исходя из представленных подтверждающих фискальных документов. 
 
Скляр дал поручение об ускорении работ по восстановлению и завершению обследования пострадавших объектов, а также по информированию населения о принимаемых мерах. 
 

МВД призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие

18.01.2022, 21:05 34996
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - В ходе массовых беспорядков в стране, из оружейных магазинов, зданий правоохранительных и специальных органов преступниками совершено хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная (статья 287 УК - до 5 лет лишения свободы) и административная (статья 482 КоАП РК - штраф 25 МРП) ответственность, сообщает Polisia.kz
 
В МВД подчеркнули, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений. 
 

В этой связи, призываем граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и спецсредства. В целях предотвращения несчастных случаев и получения травм, просим не производить каких-либо действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, не пытаться их транспортировать, а сообщать об этом в полицию по телефонам 102 или 112", - говорится в сообщении МВД. 

 
 

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