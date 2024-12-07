Бозумбаев доложил Токаеву о подготовке проекта стоимостью более 10 трлн тенге

Речь идет о Национальном проекте по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры

Фото: Акорда

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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки Национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Акорды.





В рамках проекта, рассчитанного на предстоящие пять лет, предусматривается обновление существующей инфраструктуры энергетического и коммунального секторов, строительство и модернизация более 6 тысяч МВт электрической генерации.





Общая сумма проекта превысит 10 трлн тенге. Финансовые средства будут привлекаться на заемной основе с рынка и частично из республиканского бюджета.





Комплексная модернизация позволит значительно снизить износ энергетических объектов и коммунального сектора, повысив надежность систем жизнеобеспечения населения.





Кроме того, президент был проинформирован о новых подходах к осуществлению региональной политики, направленных на ликвидацию существующих разрывов между областями по обеспечению социальной, производственной и коммунальной инфраструктурой.





Как отметил Канат Бозумбаев, во исполнение поручения главы государства будет создан проектный офис региональной политики при правительстве в целях системной координации хода исполнения государственных программ.





Также было доложено о перспективах реализации инвестиционного проекта по развитию авиационного хаба в Мангистауской области в качестве новой точки роста экономики данного региона и важного звена международной транспортно-логистической цепочки.





В завершение президент поручил Канату Бозумбаеву тщательно проработать и утвердить до конца 2024 года Национальный проект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры. Также поставлена задача начать активную работу по реализации концепции региональной политики.