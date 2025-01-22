Делегация Казахстана завершила серию визитов в рамках выбора технологий для строительства АЭС

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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 21 января, казахстанская делегация под руководством министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева совершила рабочий визит в Россию. Основной целью визита стало ознакомление с опытом эксплуатации атомных электростанций и изучение технологий энергоблоков поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.





Визит в Российскую Федерацию стал завершающим этапом конкурентного диалога с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС в Казахстане.





Ранее, в период с октября по декабрь 2024 года, аналогичные рабочие визиты прошли в Корею, Францию и Китай. Госкорпорация "Росатом" состоит в "шорт-листе" наряду с корейской компанией KHNP, китайской CNNC и французской EDF.





В ходе визита делегация провела консультации с руководством Ленинградской АЭС и ознакомилась с инфраструктурой станции. Также был посещен город-спутник АЭС - Сосновый Бор, который является современным наукоградом и центром научных и инженерных компетенций.





Сегодня мы завершили серию рабочих визитов, направленных на изучение лучших мировых практик в области ядерной энергетики. Посещение Ленинградской АЭС позволило детально ознакомиться с технологиями и мерами безопасности, обеспечивающими защиту окружающей среды и благополучие местных жителей", - заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.





Окончательное решение по выбору поставщика или консорциума для проекта строительства АЭС будет принято в 2025 году. Решение будет приниматься с учетом национальных интересов, международных норм и обязательств, а также рекомендаций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).





Напомним, в Казахстане рассматривается строительство атомной электростанции мощностью от 2 до 2,8 ГВт в Жамбылском районе Алматинской области.





6 октября 2024 года прошел республиканский референдум , на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.





В первом полугодии 2025 года Казахстан определится с компанией или консорциумом, который будет строить атомную электростанцию.



