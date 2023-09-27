Дело о захвате аэропорта Алматы: ущерб оценили в сотни миллионов тенге

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Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд апелляционной инстанции 26 сентября продолжил рассматривать дело о захвате аэропорта Алматы во время январских беспорядков, сообщает - Суд апелляционной инстанции 26 сентября продолжил рассматривать дело о захвате аэропорта Алматы во время январских беспорядков, сообщает Zakon.kz





Заседание проходило в онлайн-режиме по видеосвязи. Заседание прошло под председательством судей Ержана Даулиева, Нуржана Карабаева и Людмилы Бектемировой.





Представитель авиационной транспортной прокуратуры Алматы заявил, что приговор суда первой инстанции следует изменить. Установлено, что 5 января 2022 года из спецприемника выпустили Тлеужанову и Нурпеисова, которые направились в аэропорт. Там они, по версии обвинения, сформировали вокруг себя многочисленную группу протестующих, которым поручили обесточить аэропорт, взлетно-посадочную полосу и здание "Казаэронавигации".





В результате преступных действий осужденных причинен ущерб в особо крупном размере: АО "Международный аэропорт Алматы" - 313 853 654 тенге, АО "Эйр Астана" - 5 617 251 тенге, АО "SCAT" - 1 436 759 тенге, а также 42 субъектам предпринимательства на общую сумму 414 113 533 тенге. Эти суммы на основании решения комиссии были возмещены управлением предпринимательства Алматы, то есть за счет государства", - подчеркнул прокурор Талгат Уражанов.





Таким образом, общая сумма ущерба превысила 735 млн тенге.





В суде первой инстанции не учитывали причиненный государству и предпринимателям ущерб. Теперь гособвинение попросило судей принять его во внимание.





Напомним, суд Алматы вынес приговор захватчикам аэропорта.





Айгерим Тлеужанова и Калас Нурпеисов признаны виновными по статье 272 "Организация массовых беспорядков" и приговорены к 4 годам лишения свободы.





Еще трое подсудимых: Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов получили по 8 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках.





Во время судебного процесса подсудимые заявили, что не признают свою вину, а друг с другом впервые познакомились в суде.





24 апреля приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий.





25 апреля в качестве свидетеля по делу о захвате аэропорта Алматы во время январских событий выступил руководитель полетов РГП "Казаэронавигация" Абдулкаим Рузиев.





25 мая суд вынес приговор 25 участникам январских беспорядков в Алматы.





В июне один из подсудимых - Калас Нурпеисов заявил , что следствие оказывало на него давление и психологическое воздействие, из-за чего в ноябре 2022 года он совершил попытку суицида.





5 января 2022 года аэропорт Алматы остался без охраны и обороны. В результате участники массовых беспорядков беспрепятственно захватили здание аэропорта, создавая реальную угрозу пассажирам, угнали автотранспортные средства аэропорта, отключили электропитание взлетной полосы для недопущения прилетов и вылетов воздушных судов в аэропорт, подвергнув опасности воздушные суда, находившиеся в это время в небе и летевшие к месту посадки в аэропорт.





В здании аэропорта примерно 200-300 человек похитили, разбили и подожгли имущество аэропорта, физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса.





В результате незаконных действий участников массовых беспорядков деятельность аэропорта была парализована с 5 по 12 января 2022 года, сумма причиненного ЛОП материального ущерба составила 2 168 726 тенге; АО "Международный аэропорт Алматы" - 313 850 654 тенге, АО "Air Astana" причинен ущерб на сумму 5 617 251 тенге; малому и среднему бизнесу на общую сумму 414 113 533 тенге.



