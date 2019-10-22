Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Детдома в Казахстане трансформируют в центры поддержки семьи, передает корреспондент агентства.

Сократилось количество детских домов со 140 до 107 единиц. Это значительное сокращение. Происходит трансформация детских домов в центры поддержки семьи. Количество воспитанников детских домов уменьшилось на 31%", - сообщил на правительственном часе в мажилисе министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Он напомнил, что для обеспечения прозрачности процесса передачи детей в семьи с 2016 года функционирует Республиканский банк данных.

Этот банк данных мы с представителями НПО будем обновлять и совершенствовать", - добавил министр.

Напомним, в феврале 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на XVIII съезде партии "Нур Отан" подчеркнул, что в Казахстане нужно проводить комплексную работу, итогом которой станет упразднение детских домов

Еще раз говорю: не должно быть в Казахстане детских домов. Мы должны взять на воспитание, заниматься этим. По разным ситуациям женщины оставляют детей в детских домах, если их поддержать на первых порах, они могут снова забрать своего ребенка", - сказал он.

Представитель гражданского сектора, учредитель фонда по защите прав детей Динара Закиева предложила использовать опыт трансформации одного из алматинских детских домов в центр поддержки для детей, чтобы во всех регионах оказывать помощь семьям в трудных жизненных ситуациях.

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