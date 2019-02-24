Действует целая индустрия по продаже медсправок - Шпекбаев

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев призвал отказаться от истребования ненужных справок и документов, передает Kazakhstan Today.

Во многих вопросах мы все еще остаемся заложниками старой советской системы, требуем собирать никому ненужные справки и т.д. Такого нет ни в одной передовой стране. К примеру, кто-нибудь задумывался, какая необходимость в медсправках №083, №086? Во многих случаях они не влияют на принятие решения. Даже если у абитуриента есть проблемы со зрением и т.д., это же не препятствует поступлению в вуз. Зато действует целая индустрия по продаже этих справок. Можете зайти в Интернет и убедиться", - заявил Шпекбаев сегодня на коллегии ведомства.

При этом он отметил, что в случаях, когда эти сведения действительно нужны, должна быть возможность их просмотра в электронном виде.

"Я призываю всех внести свои предложения, от каких документов можно безболезненно отказаться. Реестр госуслуг должен быть ориентирован на потребности граждан. Более того, развитие электронных госуслуг - критически важный двигатель в искоренении бытовой коррупции", - подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, в своем выступлении Шпекбаев отметил, что на госслужбе пора ввести понятие "безупречной репутации".

"Госслужащий должен быть не только "кристально" чист, но и по-человечески относиться к людям. Если театр начинается с вешалки, то взаимодействие гражданина с госорганом зачастую начинается с телефонного звонка. Нередко поднимающие трубку госслужащие даже не представляются. На интересующие вопросы отвечают односложно и с нескрываемым равнодушием", - сказал председатель Агентства.

По его словам, для изменения ситуации в ведомстве намерены разработать и внедрить стандарт коммуникативных компетенций государственного служащего, то есть правила общения госслужащего с гражданами. В то же время он призвал использовать новые каналы коммуникаций при взаимодействии с населением.

"На смену традиционным формам обращений граждан в перспективе должны прийти современные каналы коммуникаций. Это Фейсбук, Телеграм, Инстаграм, Ватсап. Не нужно стесняться заимствовать лучшее из корпоративного сектора. К примеру, создание "пространства для мозговых штурмов" в госорганах, на котором обсуждения проходят без галстуков и должностной иерархии. Мы еженедельно проводим "фабрику идей" и уже ощущаем результаты: коллеги стали более открыто выражать самые смелые инициативы. В текущем году в Агентстве пилотно будет апробирована практика "кэжуал фрайдэй" - так называемой "пятницы без официального дресс-кода". Это тоже немаловажно для перезагрузки госслужбы, создания атмосферы простых и доверительных отношений, помогающих раскрыть потенциал специалистов", - сказал Шпекбаев.

Он призвал обеспечить максимально удобную и доступную мобильно-цифровую инфраструктуру предоставления услуг, предвосхищая потребности населения и бизнеса.

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