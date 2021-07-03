Дмитрий Михно назначен начальником Службы протокола президента РК

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Михно Дмитрий Леонидович назначен начальником Службы протокола президента Республики Казахстан", - проинформировала пресс-служба Акорды.

Также сообщается, что распоряжением президента Атамкулов Мади Бакирович освобожден от должности шефа Протокола президента Республики Казахстан.

Напомним: распоряжением главы государства Алмат Байшулаков освобожден от должности заведующего Отделом безопасности и правопорядка Администрации президента Республики Казахстан.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О внесении изменений в некоторые указы президента Республики Казахстан". Изменения внесены в указ президента от 12 октября 2006 года №201 "Об утверждении Государственного протокола Республики Казахстан", указ от 11 февраля 2008 года №533 "О штатной численности и структуре Администрации президента Республики Казахстан", указ от 13 января 2014 года № 722 "Об утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия, учета, хранения и уничтожения дипломатических и служебных паспортов Республики Казахстан и перечня должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан".

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