Доклад о противодействии пыткам в Казахстане представила Генпрокуратура РК в Женеве

Международным экспертам представлена информация о реализации комплекса законодательных и практических мер по противодействию пыткам

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Женева. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Генпрокуратуры в Женеве рассказали международным экспертам о мерах по противодействию пыткам в Казахстане, сообщает - Представители Генпрокуратуры в Женеве рассказали международным экспертам о мерах по противодействию пыткам в Казахстане, сообщает пресс-служба ведомства.





2-3 мая 2023 года в городе Женеве в ходе 76-й сессии Комитета ООН против пыток делегация Республики Казахстан представила Четвертый периодический доклад о мерах по обеспечению страной прав, закрепленных в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - сообщается на сайте ведомства.





Членам Комитета ООН сообщено об усилении в стране роли парламента, введении смешанной избирательной системы, упрощении порядка регистрации политических партий, начале функционирования Конституционного суда.





Международным экспертам представлена информация о реализации комплекса законодательных и практических мер по противодействию пыткам.





В их числе закрепление за прокурором исключительных полномочий по расследованию пыток, функционирование сплошного видеонаблюдения, оснащение зданий органов расследования прозрачными следственными кабинетами, обязательное применение видеожетонов при задержании и доставлении граждан", - говорится в информации.





Также усилена уголовная ответственность от 7 до 10 лет лишения свободы за пытки в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, совершенные группой лиц, неоднократно. Исключено условное осуждение, это дополнительно к тому, что к лицам, совершившим пытки, не применяется амнистия, примирение сторон и сроки давности привлечения к ответственности.





Кроме того, с 2023 года медицинское обслуживание пенитенциарных учреждений передано в систему гражданского здравоохранения, что также будет способствовать объективному выявлению фактов жестокого обращения и применения насилия в отношении лиц, находящихся в изоляции.





Помимо затронутых тем, озвучены и другие актуальные вопросы, связанные с реализацией реформ.





В частности, Комитет ООН проинформирован о проводимой работе по демонополизации экономики, борьбе с олигополиями и возврату незаконно выведенных активов. Кроме того, сообщено об информационных атаках с целью дискредитации проводимых в стране реформ путем угроз, нападений и поджогов имущества журналистов и блогеров и изобличении 22 организаторов и исполнителей, совершавших данные преступления", - сообщает Генпрокуратура.





Члены комитета отметили принимаемые Казахстаном меры по исполнению Конвенции ООН против пыток и представили предложения по укреплению защиты от пыток и жестокого обращения.





Напомним, в марте президент Казахстана подписал поправки , ужесточающие уголовную ответственность за пытки.



