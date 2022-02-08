Джумабеков назначен руководителем аппарата агентства по стратегическому планированию

Фото: АСПиР РК
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Приказом председателя агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асета Иргалиева руководителем аппарата агентства назначен Арман Джумабеков, сообщается на сайте ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Арман Джумабеков родился в 1973 году в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.
Трудовую деятельность начал в 1990 году инспектором Ерментауского филиала сберегательного банка Целиноградской области.
В разные годы работал в налоговом комитете по Акмолинской области, Министерстве государственных доходов, канцелярии премьер-министра РК, администрации президента РК.
2018-2019 годы - ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК.
В 2019 году - первый вице-министр национальной экономики РК.
Напомним, сегодня приказом министра национальной экономики (МНЭ) РК Джумабеков был освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики.