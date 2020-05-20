Елбасы принял председателя мажилиса

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Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял председателя мажилиса парламента Нурлана Нигматулина, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о текущей деятельности фракции "Nur Otan" в мажилисе парламента и ходе осуществления контроля за реализацией предвыборной программы партии, сообщили в пресс-службе Елбасы.

По информации Нигматулина, из 137 законопроектов, принятых в работу мажилисом, свыше 40 разработано депутатами-членами фракции "Nur Otan".

Кроме того, Елбасы был проинформирован о выработанных парламентской фракцией предложениях в Комплексный план правительства по восстановлению экономического роста в рамках деятельности по законодательному обеспечению антикризисного развития страны.

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