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Елбасы принял председателя мажилиса

19.05.2020, 18:27 8371
Елбасы принял председателя мажилиса
Фото: https://elbasy.kz/
Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял председателя мажилиса парламента Нурлана Нигматулина, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о текущей деятельности фракции "Nur Otan" в мажилисе парламента и ходе осуществления контроля за реализацией предвыборной программы партии, сообщили в пресс-службе Елбасы.
 
По информации Нигматулина, из 137 законопроектов, принятых в работу мажилисом, свыше 40 разработано депутатами-членами фракции "Nur Otan".
 
Кроме того, Елбасы был проинформирован о выработанных парламентской фракцией предложениях в Комплексный план правительства по восстановлению экономического роста в рамках деятельности по законодательному обеспечению антикризисного развития страны.
 

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