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Ерлан Кошанов избран председателем мажилиса

01.02.2022, 10:48 28016
Ерлан Кошанов избран председателем мажилиса
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Ерлан Кошанов избран председателем мажилиса парламента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Депутаты мажилиса единогласно проголосовали за кандидатуру Ерлана Кошнова на пост спикера нижней палаты парламента. 

Он сменил на этой должности Нурлана Нигматулина, который подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила передать вакантный мандат депутата мажилиса парламента Республики Казахстан члену общественного объединения "Партия Nur Otan" Ерлану Кошанову.

Кошанов освобожден от должности галвы администрации президента РК.
 

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Парламент одобрил законопроект о сокращени полномочий Елбасы

02.02.2022, 11:32 2556
Парламент одобрил законопроект о сокращени полномочий Елбасы
Фото: elbasy.kz
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Депутаты мажилиса одобрили поправки сената в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мажилисмены единогласно одобрили поправки сената, согласно которым отменяется необходимость согласования с Елбасы госинициавтив по основным направлениям внешней и внутренней политики.

Документ будет направлен на подпись президенту РК.
 
Напомним, отменено пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности.
 

В электронный формат переведены закупки субъектов естественных монополий

02.02.2022, 09:42 5901
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - С принятием поправок в закон Республики Казахстан "О естественных монополиях" предусматривается переход закупок субъектов естественных монополий полностью на информационные системы электронных закупок, интегрированные с информационной системой Национальной палаты предпринимателей Республики - Единое окно закупок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан, поправки введены с 1 января 2022 года.
 
Сегодня у субъектов естественных монополий появилась возможность доступа к осуществлению закупок на таких электронных площадках, как Mitwork, "Евразиан тек", "Каспий тендер", "Электронный торговый портал", "Электронная торговая площадка ЕТБ" и "ЕТС - Тендер", так как они интегрированы  с Единым окном закупок.
 
Таким образом, у субъектов естественных монополий имеется возможность выбора площадки для осуществления закупок.
 
Следует отметить, что эти изменения распространяются только на закупки субъектов естественных монополий, которым утвержден тариф с применением затратного метода тарифного регулирования, за некоторыми исключениями (ими являются: государственные закупки, закупки субъектов естественных монополий, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, закупки электрической и (или) тепловой энергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, которые осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии, закупки балансирующей электроэнергии, электрической энергии на централизованных торгах, спот-рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике, закупки субъектов естественных монополий малой мощности, закупки субъектов естественных монополий, затраты по которым не учитываются при утверждении тарифа).
 
В целях реализации данных поправок внесены соответствующие изменения в правила осуществления деятельности субъектов естественных монополий.
 
Внедренные новшества прежде всего направлены на повышение прозрачности процедуры закупок и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков.
 
Кроме того, новый формат закупок исключит непосредственный контакт между заказчиком и поставщиками, сэкономит время и ресурсы субъекта естественной монополии на проведение закупок, а также сократит расходы на бумагу и др.
 
Также расширится круг участвующих поставщиков путем участия в закупках субъектов естественных монополий других регионов. Помимо этого, исключаются географические границы, что приведет к расширению круга потенциальных поставщиков.
 
У представителей бизнеса расширяются возможности участия в закупках субъектов естественных монополий всех регионов страны.
 

Ранее субъектами естественных монополий осуществлялись закупки в электронной форме посредством размещения информации о каждой стадии процесса закупок на своем интернет-ресурсе, а в случае его отсутствия - предоставлением уполномоченному органу для размещения на его интернет-ресурсе. Введенные новшества способствуют реализации таких основных принципов закупок, как предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок и защиту интересов бизнеса", - уточнили в ведомстве.

 
В случае осуществления субъектами естественных монополий закупок на старой площадке, а не на информационной системе электронных закупок, интегрированной с Единым окном закупок, влечет административную ответственность.

 

В Алматинской области уволены все заместители начальника департамента полиции

02.02.2022, 09:16 6551
В Алматинской области уволены все заместители начальника департамента полиции
Фото: polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 2 ФЕВРАЛЯ - В Алматинской области уволены заместители начальника областного департамента полиции и начальник департамента полиции областного центра - Талдыкоргана, сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что дисциплинарной комиссией были рассмотрены материалы служебного расследования по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей руководством ДП Алматинской области в период режима чрезвычайного положения, сообщает sputnik.kz
 
Должностей лишились замы руководства и глава городской полиции.
 

Приказом МВД от 31 января 2022 года освобождены от занимаемых должностей заместители начальника департамента полиции Алматинской области и начальник управления полиции Талдыкоргана", - пишет tengrinews.kz.

 
Напомним, 27 января с учетом сложившейся криминогенной обстановки, для укрепления кадрового потенциала, усиления борьбы с преступностью, эффективного обеспечения безопасности граждан приказом министра внутренних дел по согласованию с Администрацией президента бывший заместитель министра Арыстангани Заппаров назначен начальником департамента полиции Алматинской области
 
26 января распоряжением главы государства Арыстангани Заппаров был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан. 
 

Правительство приняло постановление о моратории на повышение зарплат депутатам, министрам и акимам

01.02.2022, 18:49 22241
Правительство приняло постановление о моратории на повышение зарплат депутатам, министрам и акимам
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - 1 февраля на заседании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова внесены изменения в постановление "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации. Решения государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в части приватизации подлежат публикации на веб-порталах реестра государственного имущества и субъектов квазигосударственного сектора, сообщает пресс-служба главы кабмина. 
 
В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева также принято постановление "О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам парламента, членам правительства и акимам всех уровней".
 

Назначены председатели судебных коллегий по административным и гражданским делам

01.02.2022, 16:51 28376
Назначены председатели судебных коллегий по административным и гражданским делам
Фото: Facebook/Айдос Садуакасов
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил председателей судебной коллегии по административным делам и судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Указом главы государства от 31 января 2022 года председателем судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Казахстан назначен Аслан Тукиев", - сообщил в Facebook руководитель пресс-службы Верховного суда Айдос Садуакасов. 

 
Кроме того, по его информации, указом главы государства председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК назначен Нурсерик Шарипов.
 
Аслан Тукиев родился в 1979 году в Карагандинской области. После окончания Карагандинского юридического института МВД РК в 2000 году и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза в 2004 году прошел научные стажировки в Турции, Германии, Франции и Латвии. Кандидат юридических наук, доцент.
 
Работал заместителем директора Центра судебной экспертизы, директором департамента законодательства Минюста, исполнительным директором Ассоциации застройщиков Казахстана.
 
Также был директором Института законодательства РК, заместителем руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.
 
С 2020 года до настоящего назначения являлся судьей Верховного суда РК. 
 
По информации Садуакасова, Тукиев участвовал в разработке более 30 законопроектов, а также в разработке и экспертизе нормативных постановлений ВС РК. Является одним из разработчиков Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и Административного процедурно-процессуального кодекса. 
 
Нурсерик Шарипов родился в 1965 году в Павлодарской области. После окончания юридического факультета Казахского государственного университета имени С. М. Кирова работал ассистентом кафедры административного права Казахского государственного университета.
 
Работал в должности судьи. Являлся председателем Специализированного межрайонного административного суда Алматы, председателем Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области, председателем апелляционной судебной коллегии Мангистауского областного суда, председателем Южно-Казахстанского областного суда, председателем Карагандинского областного суда. 
 
Руководил департаментом по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.
 
С декабря 2021 года до настоящего назначения являлся судьей Верховного суда РК.
 

Токаев: вместо реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса

01.02.2022, 16:13 30126
Токаев: вместо реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса
Фото: Akorda
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание c правительством по вопросам противодействия коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики. Чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего нужно искоренить коррупцию", - заявил на совещании глава государства. 

 
Президент полагает, что за последние годы в этом направлении сделаны важные шаги. 
 

Введен запрет на условно-досрочное освобождение граждан, осужденных за коррупционное деяние. К судам, правоохранителям, взяточникам и посредникам применяются жесткие наказания. С прошлого года введено всеобщее декларирование доходов. Эти и другие меры дали ощутимый результат, снизился уровень коррупции. Однако кардинальных изменений это не принесло. Об этом нужно говорить открыто. Граждане по-прежнему сталкиваются с коррупционными проявлениями в повседневной жизни", - отметил Токаев.


 
Глава государства сообщил участникам совещания, что утвердит проект концепции антикоррупционной политики, подготовленной по его поручению. Однако эффективность работы будет оценивать по конкретному результату. 
 
По его мнению, эффективная борьба с коррупцией немыслима без сугубо правоохранительной работы. Многие годы она сводилась к поимке взяточников с поличным без глубокого погружения в тему. Разные люди изобличались на одних и тех же должностях за решение одних и тех же вопросов. Коррупционеров регулярно ловили и отправляли за решетку, а причины и условия, из-за которых процветала коррупция, никого особо не интересовали. Лишь в последние годы наметился отход от этой практики.
 

Здесь можно отметить выявление коррупционных схем, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве. За последние пять лет государство выделило на поддержку аграриев более двух триллионов тенге. За это же время в данной сфере зарегистрировано 960 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 лиц", - сообщил Токаев. 

 
По его словам, сфера сельского хозяйства на протяжении многих лет подвержена коррупции, из-за чего государство понесло большой ущерб, а продовольственная безопасность подорвана. 
 

Из 80 миллиардов тенге, выделенных на обводнение пастбищных угодий, половина была потрачена не по целевому назначению. В прошлом году, когда была засуха, крестьяне не находили корма, был падеж скота. В некоторых регионах крестьянам в качестве субсидий выдавали солнечные батареи. Откровенно говоря, никто не задумывался в том, что нужно сельчанам. Для того, чтобы отчитаться, что субсидии освоены, цены на эти солнечные батареи указаны в кратном размере. Все это произошло из-за безответственности уполномоченных органов", - подчеркнул президент. 

 
Он отметил, что Министерство сельского хозяйства и акимы должны нести ответственность за допущение такой растраты. 

Напомним, сегодня глава государства провел совещание по вопросам искоренения коррупции. 
 

Расхождение статданных РК и КНР по взаимной торговле достигло $5,7 млрд - Токаев

01.02.2022, 16:10 31081
Расхождение статданных РК и КНР по взаимной торговле достигло $5,7 млрд - Токаев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Сегодня в ходе совещания по вопросам противодействия коррупции президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу, проводимую в данном направлении в налоговой и таможенной сферах, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Акорду.
 

Статистические данные двух стран о взаимной торговле с Китаем различаются. Разница между ними составляет миллиарды долларов. В прошлом году этот показатель достиг $5,7 млрд. Никто не может объяснить, как возникла такая большая разница. Откровенно говоря, это контрабанда. О наличии проблем свидетельствуют и предприниматели. Согласно опросу, 90% людей, ведущих торговлю с за рубежом, сталкиваются с коррупцией. Из них 45% были вынуждены давать взятки таможенникам", - заявил президент РК.

 
По его словам, Агентство по противодействию коррупции выявило три коррумпированных пункта транспортного контроля в Восточно-Казахстанской области. А таких постов в стране 49. 
 

Взяточничество в сфере таможенного и транспортного контроля не позволяет в полной мере использовать наш транзитный потенциал", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Он призвал усилить информационно-разъяснительную работу среди граждан и мобилизовать все общество на борьбу с коррупцией. Внедрением в массовое сознание принципа "Коррупция - болезнь, борьба с ней - наш долг" должны совместно заниматься все государственные органы. 

 
Касым-Жомарт Токаев также считает важным продолжить внедрение принципов проектного управления в госаппарате. Всем государственным органам нужно активнее вникать в новые форматы работы и использовать их на практике.
 

В целом надо отходить от старых административных методов и повсеместно переориентироваться на современные технологии управления. Уполномоченному органу по делам госслужбы предстоит полностью перезагрузить систему государственной службы, чтобы она на деле стала сервисной и клиентоориентированной", - резюмировал глава государства.

 
В свою очередь член НСОД и Общественного совета Агентства по противодействию коррупции Марат Башимов предложил расширить общественный контроль и обеспечить открытость государственных органов.
 

Хотелось бы, чтобы в кадровой работе акцентировали внимание на том, что человек должен быть морально чистоплотным. Никаких слухов о нем, о том, что он связан с коррупцией, не должно быть. Временами смотришь, читаешь: акимы потворствуют каким-то госзакупкам, переходят с одного кресла на другое. Это воспринимается обществом очень болезненно. Все государственные органы и общественность должны всегда совместными усилиями противодействовать коррупции и участвовать в воспитании подрастающего поколения", - отметил Башимов.

 
В связи с этим Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости при назначении высоких должностных лиц обязательно требовать заключение, предоставленное Агентством по противодействию коррупции. 
 

Токаев провел совещание по вопросам противодействия коррупции

01.02.2022, 15:44 31851
Токаев провел совещание по вопросам противодействия коррупции
Фото: Akorda
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал кардинально пересмотреть все направления антикоррупционной деятельности и поставил ряд задач перед уполномоченными органами. По его мнению, по обращениям предпринимателей и обществености о фактах коррупции необходимо проводить системную работу, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Акорду
 

Особое внимание следует уделить борьбе с коррупцией в таможенной сфере, строительстве, образовании и здравоохранении. Ответственным министерствам необходимо разработать план по искоренению коррупции по этим направлениям на системной основе. Поручаю тщательно проработать и представить этот план по итогам первого квартала. Все мероприятия необходимо согласовать с Агентством по противодействию коррупции. Работу первых руководителей в компетентных органах буду оценивать и по показателям борьбы с коррупцией", - заявил Токаев.

 
Особое внимание президент уделил искоренению коррупцию при установлении регулируемых государством цен.
 

Соответствующие уполномоченные органы при установлении цены должны тщательно изучить, насколько она обоснована. Наряду с экономическими факторами следует изучить вопрос, нет ли там чьих-то корыстных интересов. К примеру, отечественные производители постоянно жалуются на коррупцию в железнодорожной отрасли. Предпринимателей возмущает размер платы за пользование поъездных путей к конкретному объекту. В связи с этим одновременно поступили обращения из нескольких регионов - Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской и Павлодарской областей. Компании-монополисты самостоятельно подняли цены, а это сразу сказывается на цене товаров народного потребления", - отметил глава государства.



Он поручил пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе. Президент полагает, что в госзакупках должны участвовать производители, имеющие репутацию, соответствующую технику, квалифицированных работников и своевременно уплачивающие налоги.
 

Сейчас же мы видим, что вместо реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса. Много месяцев уходит на процедуры выбора поставщика, но все равно нет ни качества, ни добропорядочности. Зачастую, несмотря на все имеющиеся нормативные фильтры, заведомо известно, кто выиграет тот или иной тендер. К примеру, за два года Казавтожол провел 99 конкурсов по закупкам услуг технического надзора. Половину из них выиграли четыре компании с явными признаками аффилированности. При этом в стране есть более двух тысяч аккредитованных организаций и шести тысяч аттестованных экспертов. Поэтому стоит ли удивляться тому, что в госзакупках редко участвуют серьезные компании международного уровня", - сказал Токаев.

 
По информации главы государства, можно отметить выявление коррупционных схем, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве. 

За последние пять лет государство выделило на поддержку аграриев более двух триллионов тенге. За это же время в данной сфере зарегистрировано 960 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Эта сфера на протяжении многих лет подвержена коррупции. Из-за этого государство понесло большой ущерб, подорвана продовольственная безопасность. В частности, из 80 миллиардов тенге, выделенных на обводнение пастбищных угодий, половина была потрачена не по целевому назначению. В прошлом году, когда была засуха, крестьяне не находили корма, был падеж скота. В некоторых регионах крестьянам в качестве субсидий выдавали солнечные батареи. Откровенно говоря, никто не задумывался о том, что нужно сельчанам. Для того, чтобы отчитаться, что освоены субсидии, цены на эти солнечные батареи указаны в кратном размере. Все это произошло из-за безответственности уполномоченных органов. Министерство сельского хозяйства и акимы должны нести ответственность за допущение такой растраты", - подчеркнул Токаев.

 
Он отметил, что эффективная борьба с коррупцией немыслима без сугубо правоохранительной работы - многие годы она сводилась к поимке взяточников с поличным без глубокого погружения в тему. Разные люди изобличались на одних и тех же должностях за решение одних и тех же вопросов. Коррупционеров регулярно ловили и отправляли за решетку, а причины и условия, из-за которых процветала коррупция, никого особо не интересовали. Лишь в последние годы наметился отход от этой практики. 
 
Бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики. Чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего необходимо искоренить коррупцию. 
 

Введен запрет на условно-досрочное освобождение граждан, осужденных за коррупционное деяние. К судам, правоохранителям, взяточникам и посредникам применяются жесткие наказания. С прошлого года введено всеобщее декларирование доходов. Эти и другие меры дали ощутимый результат,  уровень коррупции снизился. Однако кардинальных изменений это не принесло. И об этом нужно говорить открыто. Граждане по-прежнему сталкиваются с коррупционными проявлениями в повседневной жизни", - заявил глава государства.

 
Президент сообщил, что за последние годы в этом направлении сделаны важные шаги. Приняты конкретные меры для качественного функционирования судов, за три года были уволены либо понижены в должности 174 судьи. Во вновь созданные административные суды за полгода поступило 14 тысяч исков, в которых в половине случаев выигрывают заявители. Введена трехзвенная модель уголовного процесса. В результате в прошлом году прокуроры не допустили необоснованного вовлечения в уголовный процесс почти трех с половиной тысяч человек. Также реализован ряд других институциональных мер.
 
Токаев сообщил участникам совещания, что утвердит проект Концепции антикоррупционной политики, подготовленной по его поручению. Однако эффективность работы будет оценивать по конкретному результату. Конечная цель - формирование общества, чистого от коррупции.
 
Глава государства отдельно остановился на вопросах работы информационных систем и баз данных. Министерству цифровизации поручено провести ревизию всех информационных систем, разработанных госструктурами.
 

Какие задачи они выполняют, кто имеет доступ к ним, сколько на них затрачено средств, какая от них польза гражданам и государству. В работе по цифровизации должны быть четко расставлены приоритеты. Одно дело, если это такой проект, как "Электронное правительство", который реально облегчает получение государственных услуг. Или "Сергек", укрепивший водительскую дисциплину на дорогах и исключивший человеческий фактор в фиксации дорожных нарушений. И другой момент, когда под предлогом цифровизации бюджет расходуется бездумно, а потом еще ежегодно кто-то получает миллионы за обслуживание никому не нужных ресурсов", - отметил Токаев.

 
Правительству совместно с агентствами по противодействию коррупции и финансового мониторинга поручено кардинально изменить подходы к регулированию закупок государства и квазигосударственного сектора, включая систему государственного контроля в этой сфере.
 
Кроме этого, глава государства считает необходимым усилить антикоррупционный контроль в сфере государственно-частного партнерства. Правительство должно рассмотреть вопрос кардинального обновления закона о ГЧП.
 

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