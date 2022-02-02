Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении полномочий

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НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Центральная избирательная комиссия внесла представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса Нурлана Нигматулина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе заседяния Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан были приняты следующие постановления:
1) Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента РК Нурлана Нигматулина.
2) Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлана Нигматулина в мажилис парламента Республики Казахстан.
Нурлан Нигматулин родился в 1962 году в Караганде.
Окончил Карагандинский политехнический институт. Доктор политических наук.
После окончания института работал инженером, начальником автоколонны ПО "Карагандаоблгаз".
В 1985-1990 годах работал первым секретарем Ленинского райкома ЛКСМ Казахстана, заместителем заведующего отделом комсомольских организаций ЦК ЛКСМ Казахстана, секретарем, первым секретарем Карагандинского обкома ЛКСМ Казахстана.
В 1990-1993 годах - председатель Комитета молодежных организаций Казахстана.
В 1993-1995 годах - президент казахско-американского совместного предприятия "Тенгри".
С 1995 по 1999 годы - государственный инспектор, заместитель заведующего организационно-контрольным отделом Администрации Президента Республики Казахстан.
В 1999-2002 годах - заместитель акима города Астаны.
С 2002 по 2004 годы - вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
С 2004 по 2006 годы - заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан. С 2006 по 2009 годы - аким Карагандинской области.
С 2009 по 2012 годы - первый заместитель председателя народно-демократической партии "Нур Отан".
С 20 января 2012 года по 3 апреля 2014 года - председатель мажилиса парламента Республики Казахстан пятого созыва, руководитель фракции народно-демократической партии "Нур Отан" в мажилисе парламента Республики Казахстан.
С 3 апреля 2014 года по 21 июня 2016 года - руководитель администрации президента Республики Казахстан.
С 22 июня 2016 года - единогласно избран председателем мажилиса парламента Республики Казахстан шестого созыва, член партии "Нур Отан", избран по партийному списку.
С 22 августа 2019 года - единогласно избран руководителем фракции партии NurOtan в мажилисе.
14 января 2021 года единогласно избран на пост руководителя фракции партии Nur Otan в мажилисе .
15 января 2021 года единогласно избран председателем мажилиса парламента Республики Казахстан.
Новым спикером мажилиса избран Ерлан Кошанов.