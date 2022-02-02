Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении полномочий

НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - С принятием поправок в закон Республики Казахстан "О естественных монополиях" предусматривается переход закупок субъектов естественных монополий полностью на информационные системы электронных закупок, интегрированные с информационной системой Национальной палаты предпринимателей Республики - Единое окно закупок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан, поправки введены с 1 января 2022 года.

Сегодня у субъектов естественных монополий появилась возможность доступа к осуществлению закупок на таких электронных площадках, как Mitwork, "Евразиан тек", "Каспий тендер", "Электронный торговый портал", "Электронная торговая площадка ЕТБ" и "ЕТС - Тендер", так как они интегрированы с Единым окном закупок.

Таким образом, у субъектов естественных монополий имеется возможность выбора площадки для осуществления закупок.

Следует отметить, что эти изменения распространяются только на закупки субъектов естественных монополий, которым утвержден тариф с применением затратного метода тарифного регулирования, за некоторыми исключениями (ими являются: государственные закупки, закупки субъектов естественных монополий, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, закупки электрической и (или) тепловой энергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, которые осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии, закупки балансирующей электроэнергии, электрической энергии на централизованных торгах, спот-рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике, закупки субъектов естественных монополий малой мощности, закупки субъектов естественных монополий, затраты по которым не учитываются при утверждении тарифа).

В целях реализации данных поправок внесены соответствующие изменения в правила осуществления деятельности субъектов естественных монополий.

Внедренные новшества прежде всего направлены на повышение прозрачности процедуры закупок и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков.

Кроме того, новый формат закупок исключит непосредственный контакт между заказчиком и поставщиками, сэкономит время и ресурсы субъекта естественной монополии на проведение закупок, а также сократит расходы на бумагу и др.

Также расширится круг участвующих поставщиков путем участия в закупках субъектов естественных монополий других регионов. Помимо этого, исключаются географические границы, что приведет к расширению круга потенциальных поставщиков.

У представителей бизнеса расширяются возможности участия в закупках субъектов естественных монополий всех регионов страны.

Ранее субъектами естественных монополий осуществлялись закупки в электронной форме посредством размещения информации о каждой стадии процесса закупок на своем интернет-ресурсе, а в случае его отсутствия - предоставлением уполномоченному органу для размещения на его интернет-ресурсе. Введенные новшества способствуют реализации таких основных принципов закупок, как предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок и защиту интересов бизнеса", - уточнили в ведомстве.

В случае осуществления субъектами естественных монополий закупок на старой площадке, а не на информационной системе электронных закупок, интегрированной с Единым окном закупок, влечет административную ответственность.



