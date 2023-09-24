Газодобывающее предприятие обязали заплатить свыше 6 млрд тенге в бюджет Казахстана

Предприятие реализовывало и отправляло за рубеж газ по стоимости ниже мировых рыночных цен

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Усть-Каменогорск. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Газодобывающее предприятие Восточно-Казахстанской области обязали заплатить свыше 6 млрд тенге в бюджет Казахстана, - Газодобывающее предприятие Восточно-Казахстанской области обязали заплатить свыше 6 млрд тенге в бюджет Казахстана, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.





По данным надзорного органа, предприятие с 2015 по 2019 годы реализовывало и отправляло за рубеж газ по стоимости ниже мировых рыночных цен.





Не согласившись с решением фискального органа о доначислении налогов, компания оспорила его уведомление в суд. Точку в этом споре поставил Верховный суд и по протесту генерального прокурора признал доначисление налогов и пени обоснованным", - проинформировали в Генпрокуратуре.





Подчеркивается, что ходатайствами и протестами прокуроров за истекший период 2023 года отменены и изменены 210 судебных актов по гражданским и административным делам, защищены интересы государства на сумму 14,9 млрд тенге.





Кроме того, по результатам проверок и анализов в социально-экономической сфере государству возмещено еще 16 млрд тенге.



