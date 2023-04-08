Глава АТЦ СНГ Евгений Сысоев: В регионе наблюдается рост производства наркотиков

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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось ежегодное XVI Совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ. В мероприятии принял участие начальник штаба Антитеррористического центра КНБ РК Сергей Швейкин, - Состоялось ежегодное XVI Совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ. В мероприятии принял участие начальник штаба Антитеррористического центра КНБ РК Сергей Швейкин, сообщает пресс-служба штаба АТЦ.





К работе совещания привлекались представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана.





В ходе заседания состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным проблемам противодействия терроризму и экстремизму на пространстве СНГ. Участниками рассмотрен опыт компетентных органов в этой сфере, даны оценки текущей обстановки и тенденций ее развития, определены меры по укреплению и развитию сотрудничества.





В своем выступлении руководитель АТЦ СНГ Евгений Сысоев отметил, что наблюдается рост производства наркотических средств растительного и синтетического происхождения, получаемая прибыль от реализации которых используется в том числе для подпитки терроризма.





Другими факторами, осложняющими обстановку в регионе, также являются продовольственный и гуманитарный кризисы, влияющие на повышение уровня нищеты населения и стимулирование миграционных процессов, чем пользуются МТО для обеспечения проникновения своих сторонников на соседние территории с целью формирования "спящих" ячеек и совершения террористических атак.





Несмотря на возросшую нагрузку на спецслужбы, принимаемые компетентными органами меры, в том числе совместные, позволяют обеспечивать надлежащий контроль за обстановкой.





Одной из тем повестки совещания стал вопрос подготовки и проведения совместного антитеррористического учения компетентных органов государств - участников СНГ "Евразия-Антитеррор-2023", которое пройдет в сентябре 2023 года в Кыргызстане.





В завершение Евгений Сысоев отметил высокий уровень практического взаимодействия организаций в рамках обеспечения мероприятий, проводимых по линии межгосударственного розыска лиц, осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности, а также выразил уверенность, что подписанные соглашения придадут дополнительный импульс укреплению и развитию отношений между организациями.



