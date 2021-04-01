Глава государства подписал ряд законов

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки", сообщает пресс-служба Акорды.

Закон направлен на усовершенствование правового механизма грантового и программно-целевого финансирования научной и научно-технической деятельности, повышение конкурентоспособности научного потенциала.

Кроме того, президент подписал закон РК "О ратификации Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года".

Основной задачей данного закона является определение единых правил и процедур по эффективному удалению затонувших судов и ликвидации последствий морской аварии.

Тексты законов публикуются в печати.

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