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Глава государства принял уполномоченного по правам человека

04.05.2021 11017
Глава государства принял уполномоченного по правам человека
Фото пресс-службы Акорды
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова проинформировала Касым-Жомарта Токаева о проводимой офисом омбудсмена правозащитной деятельности, в том числе принятых по его поручению важных решениях, нацеленных на дальнейшее укрепление конституционных гарантий защиты прав человека и гражданина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Э. Азимова сообщила президенту о принимаемых на законодательном и исполнительном уровнях мерах по защите прав женщин, детей и инвалидов, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе беседы были рассмотрены предложения по расширению поддержки неправительственных организаций, занимающихся правозащитной деятельностью, по продолжению политики гуманизации уголовного законодательства, а также по привлечению Уполномоченного и представителей гражданского общества к законотворческому процессу в области прав человека.
 
В контексте решения о принятии закона об омбудсмене был обсужден вопрос предоставления государственной поддержки институту уполномоченного и укрепления его потенциала на уровне регионов.
 
Президент отметил важность продолжения деятельности созданного в 2014 году Национального превентивного механизма по предупреждению пыток и жестокого обращения как одного из видов общественного контроля при непосредственном участии граждан. Глава государства подчеркнул необходимость содействия восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и поручил принять необходимые меры в рамках разработанного правительством проекта закона об общественном контроле.
 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова.
 

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