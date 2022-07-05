Глава Минобороны проверил состояние подразделений Жаркентского гарнизона

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 ИЮЛЯ - На полях XII Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", проходящей в Екатеринбурге, состоялась встреча премьер-министра РК Алихана Смаилова и председателя правительства РФ Михаила Мишустина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи премьер-министр РК отметил, что в этом году наша страна выступает партнером выставки "ИННОПРОМ", в связи с чем казахстанская сторона представлена официальной делегацией из представителей государственного сектора и бизнес-сообщества, сообщает
пресс-служба премьер-министра РК.
Рассчитываю, что наши компании в полной мере воспользуются предоставленной возможностью, чтобы продемонстрировать свои разработки, установить выгодные и перспективные деловые контакты", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей. Особый характер двусторонних отношений подтверждается и высокой динамикой встреч глав наших государств.
Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего взаимодействия, нацеленного на углубление экономического сотрудничества", - отметил Алихан Смаилов.
Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам 2021 года двусторонний товарооборот вырос почти на треть и достиг 24,2 млрд долларов - это рекордный показатель для казахстанско-российской торговли.
В текущем году положительная динамика сохраняется - за январь-май взаимная торговля выросла почти на 5%, составив 9,2 млрд долларов.
Ведется системная работа по развитию многоплановых экономических связей между нашими странами. Особая роль в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия и увеличения торгового оборота отводится казахстанско-российской межправительственной комиссии. В этом контексте видится важным своевременная реализация комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы", - сказал глава правительства РК.
Алихан Смаилов добавил, что промышленная кооперация является одним из приоритетных направлений сотрудничества Казахстана и России.
Так, результатом совместных усилий в сфере промышленности являются 13 крупных реализованных кооперационных проектов на 437,8 млн долларов и 9 новых на 3 млрд долларов.
Важно не снижать эффективность данной работы. Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахстанско-российского стратегического партнерства по всем направлениям", - заключил премьер-министр РК.
В своем выступлении Михаил Мишустин отметил, что правительство России рассматривает дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном в качестве безусловного приоритета.
Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам", - подчеркнул Мишустин.
В ходе встречи главы правительств обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.