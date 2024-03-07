Глава МВД доложил президенту о сокращении преступности с начала года

Существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми

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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о деятельности министерства по укоренению в стране принципа "Закон и порядок" и обеспечению "нулевой терпимости" к любым правонарушениям.





Ержан Саденов доложил, что в соответствии с поручениями главы государства, данными на расширенном заседании коллегии МВД, основной акцент в работе сделан на профилактику и повышение правовой грамотности граждан. Это позволило снизить уровень преступности с начала года. Существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми.





Токаев также был проинформирован о принимаемых мерах по разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений, создании специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.





Президент был ознакомлен с результатами работы по противодействию организованной преступности, наркопреступности, экстремизму. Министр сообщил о создании самостоятельной службы по борьбе с киберпреступностью.





Ержан Саденов также отчитался о подготовке к внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена.





По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.



