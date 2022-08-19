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Глава МВД Казахстана предложил странам ШОС объединиться в борьбе против киберпреступности

18.08.2022, 16:51 9051
Глава МВД Казахстана предложил странам ШОС объединиться в борьбе против киберпреступности
Фото: Polisia.kz
ТАШКЕНТ. 18 АВГУСТА - Министры внутренних дел стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества обсудили на совещании в Ташкенте, как будут бороться с транснациональной преступностью, торговлей людьми и преступлениями в сфере информационных технологий в рамках организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для противодействия преступлениям в сфере информационных технологий необходима выработка четкого механизма международного сотрудничества совместно с партнерами ШОС", - заявил на совещании министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, сообщает Polisia.kz.

 
Он предложил наладить работу по обмену опытом работы в профильных подразделениях и рассмотреть возможность проведения тренингов.
 
Участники совещания также обменялись опытом в противодействии сегодняшним вызовам и угрозам: экстремизм, торговля людьми, незаконный оборот оружия и др. 
 
В своем выступлении министр внутренних дел Казахстана озвучил конкретные предложения по совместной борьбе МВД и ШОС с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью. Все предложения Марата Ахметжанова министры стран ШОС единогласно поддержали. 
 
В частности, глава ведомства поделился казахстанским опытом по ликвидации действующих ОПГ, оперативной разработке объектов, борьбе с незаконным майнингом и по противодействию торговле людьми. 
 
По словам министра, в формате многостороннего и двустороннего сотрудничества заключено свыше 90 договоров по борьбе с преступностью. 
 

Также выявляются граждане, планирующие выехать в "горячие точки" для участия в вооруженных конфликтах. В 2019 и 2021 годах удалось вернуть 700 казахстанцев из сирийских и иракских лагерей беженцев", - рассказал министр.

 
Он также сообщил, как в республике ведется борьба с наркопреступностью. 
 

За последние полтора года ликвидировано 40 нарколабораторий по производству синтетических наркотиков. На национальном контроле более тысячи новых видов наркотиков. А реклама в интернете отнесена к категориям тяжких и особо тяжких преступлений", - отметил глава МВД. 

 
В рамках совещания Марат Ахметжанов также проведет двусторонние переговоры со своими коллегами. В узком формате министр внутренних дел нашей страны обсудит перспективы совместной борьбы с преступностью. 

 

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Партия AMANAT вернула в госсобственность 60 тысяч гектаров пастбищ в Акмолинской области

18.08.2022, 18:46 6901
Фото: Amanat
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Комиссия "Жер аманаты" при партии AMANAT посетила Акмолинскую область. По итогам выезда в регион в государственную собственность возвращено 60 тысяч гектаров пастбищных земель, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Земельные угодья теперь будут использоваться сельчанами для выпаса скота и сенокоса, сообщили в пресс-службе партии.
 
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение вернуть неиспользуемые пастбищные угодья в госсобственность.
 
Секретарь партии AMANAT Даулет Карибек отметил, что также заключены меморандумы с сельхозтоваропроизводителями о совместном использовании земель с жителями сел на площади 333 тысячи гектаров. 
 

В Акмолинской области проблема нехватки пастбищных земель для личных дворовых хозяйств очень актуальна. Поэтому комиссия проводит здесь активную работу. Мы продолжим мониторить ход исполнения всех решений, к которым совместно пришли с государственными органами и крупными собственниками", - сказал член комиссии, общественный деятель Галым Байтук. 

 
По словам известного телеведущего Максата Толыкбая, вот уже 3 месяца члены комиссии выезжают в регионы.
 

Помимо представителей государственных органов и партийцев в ее состав входят известные активисты, юристы, общественные деятели. Проблемы с пастбищами копились в течение долгого времени, и за один день их не решить. Поэтому мы задействуем все партийные механизмы и сообща решаем вопросы в каждой области", - добавил Максата Толыкбай.

 
Житель села Сочинское Атбасарского района Асылхан Тастемиров отмечает, что на сегодня 6 тысяч гектаров пастбищ, закрепленных за населенным пунктом, оскудели. 
 

У нас здесь порядка 200 дворов, и практически все занимаются животноводством. Люди живут за счет разведения крупнорогатого скота и лошадей. Вопрос с пастбищами стоит остро, надеемся, что комиссия поможет его решить", - сказал Асылхан Тастемиров.

 
В этот же день члены комиссии "Жер аманаты" провели прием граждан по земельным вопросам в Сандыктауском районе. Все вопросы взяты на партийный контроль.
 
Стоит отметить, что за последние несколько месяцев члены комиссии побывали в Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской и Северно-Казахстанской областях. В целом, при содействии комиссии "Жер аманаты" уже возвращено в госсобственность более 350 тысяч гектаров земли.
 
Для более оперативного решения земельных вопросов казахстанцы могут сообщать обо всех фактах нарушений по телефону горячей линии партии AMANAT 8 800 080 44 41. Заявки также принимаются через WhatsApp по номеру +7 700 800 44 41.
 

В правительстве обсудили вопросы модернизации пограничных пунктов пропуска

18.08.2022, 18:46 6281
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам модернизации таможенной инфраструктуры Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Председатель КГД МФ РК Данияр Жаналинов сообщил, что в настоящее время проводится модернизация и техническое дооснащение девяти автомобильных, одного железнодорожного пункта пропуска на внешней границе ЕАЭС и главного диспетчерского управления КГД МФ в Нур-Султане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Реконструкцию планируется произвести в два этапа: в 2022-2023 годах - "Достык авто", "Достык ж/д", "Майкапчагай", "Бахты", "Кольжат", "Тажен", "Капланбек", "Темир Баба"; в 2023-2024 годах - "Атамекен", "Казыгурт" и ГДУ.
 
В результате до 8 раз будет увеличена пропускная способность пунктов, с 2 часов до 25 минут сокращено время их прохождения. Кроме того, планируется реализовать меры по автоматизации бизнес-процессов, централизации таможенного контроля и минимизации коррупционных рисков.
 
На сегодняшний день все проектно-сметные документы разработаны. На начальном этапе строительства по всем объектам планируется утвердить графики проведения работ, чтобы контролировать их качественное и своевременное выполнение.
 
По итогам совещания Алихан Смаилов поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проработать вопрос увеличения пропускной способности каналов связи в модернизируемых пунктах.
 

Благодаря увеличению товарооборота через эти пункты у нас появятся дополнительные поступления в бюджет. При этом хочу обратить внимание на необходимость ускорения реализации данного проекта", - сказал премьер-министр.

 

На Каспии проходит командно-штабное учение ВМС

18.08.2022, 18:08 7526
На Каспии проходит командно-штабное учение ВМС
Фото: Минобороны РК
АКТАУ. 18 АВГУСТА - На Каспии проходит трехдневное командно-штабное учение Военно-морских сил во взаимодействии с Военно-воздушными силами и оперативной группой Пограничной службы КНБ Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Маневры на побережье, в море и в воздухе нацелены на подготовку Военно-морских сил к ведению боевых действий во взаимодействии с другими видами Вооруженных сил и силовыми структурами, сообщает Минобороны.
 

В ходе учения будет проверен уровень подготовленности органов управления, командиров подразделений подчиненных частей Военно-морских сил. Особое внимание уделяется совершенствованию практических навыков командного состава в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения", - отметил главнокомандующий ВМС контр-адмирал Сакен Бекжанов.

 
Учение проводится в три этапа и включает практические мероприятия по организации всех видов охраны и обороны пункта базирования, портов Актау и северного терминала, объектов морской экономической деятельности.
 
В казахстанском секторе Каспийского моря экипажи ракетно-артиллерийского корабля "Мангистау", минно-трального корабля "Алатау" и гидрографического судна "Жайык" отрабатывают действия по отражению атак "шахид-катеров", беспилотных летательных аппаратов и средств воздушного нападения противника. Военные моряки проведут досмотр "подозрительного" судна, организуют поиск и спасение аварийного корабля, получившего боевые повреждения.
 

Токаев посетит Сочи и Баку

18.08.2022, 15:12 11046
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - В ближайшие дни президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует поездки в Россию и Азербайджан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

19 августа президент Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в город Сочи (Российская Федерация). В рамках визита состоятся переговоры лидеров Казахстана и России, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества", - сообщила пресс-служба главы государства.

 
Кроме того, 24 августа Токаев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева посетит с официальным визитом Баку.
 

В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов", - проинформировали в пресс-службе.

 

Назначены руководители департаментов экономических расследований АФМ трех областей

18.08.2022, 10:58 15181
Назначены руководители департаментов экономических расследований АФМ трех областей
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Назначены руководители департаментов экономических расследований АФМ по областям Улытау, Жетысу, Абай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным АФМ, приказом председателя агентства по согласованию с администрацией президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по области Улытау Агентства по финансовому мониторингу назначен Ерик Есенов. 
 
Ерик Есенов родился 26 апреля 1983 года в Кокшетауской области. Окончил Академию финансовой полиции, полковник службы экономических расследований.         
 
Трудовой путь начал в 2004 году. В разные годы занимал должности следователя, заместителя, начальника управления в органах финансовой полиции, заместителя руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции, заместителя руководителя департамента экономических расследований по ЗКО. 
 
Также на должность руководителя департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства по финансовому мониторингу назначен Талгат Танатаров. Талгат Тургаутович родился 20 февраля 1966 года в Карагандинской области.
 
Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Полковник службы экономических расследований.        
 
Трудовой путь начал в 1989 году в Вооруженных силах. В разные годы работал следователем, помощником военного прокурора ВВ РК, военным прокурором Карагандинского гарнизона и заместителем главного военного прокурора Республики Казахстан. Занимал руководящие должности в органах по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, Службе экономических расследований. 
 
Кроме того, Нурлан Каримов назначен временно исполняющим обязанности руководителя департамента экономических расследований по области Абай Агентства по финансовому мониторингу.         
 
Нурлан Каримов родился 11 мая 1981 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Академию финансовой полиции, Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков Евразии. Полковник службы экономических расследований.        
 
Трудовой путь начал в 2002 году. В разные годы работал следователем, старшим следователем в органах финансовой полиции. Занимал руководящие должности в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, в органах экономических расследований. 
 

Кулмуханбет Исаков назначен руководителем ДГД по Алматинской области

17.08.2022, 20:54 26891
Кулмуханбет Исаков назначен руководителем ДГД по Алматинской области
Фото: КГД МФ РК
КОНАЕВ. 17 АВГУСТА - 17 августа заместитель председателя КГД МФ РК Бакытжан Слямов представил акиму и руководителям госорганов региона, коллективу ДГД по Алматинской области Кулмуханбета Исакова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кулмуханбет Исаков родился в 1969 году в селе Андреевка Жуалынского района Жамбылской области, трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1992 году.
 
Занимал различные должности в налоговом комитете по Алматы. Работал заместителем руководителя налогового департамента по Алматинской области, руководителем ДГД по Алматинской области.
 
С 2017 году по май 2019 года - руководитель ДГД по Жамбылской области.
 
С мая 2019 года назначен руководителем ДГД по Нур-Султану.
 
Приказом заместителя премьер-министра РК - министра финансов РК от 17 августа назначен руководителем ДГД по Алматинской области.
 

Назначен вице-министр науки и высшего образования РК

17.08.2022, 17:54 30431
Назначен вице-министр науки и высшего образования РК
Фото: пресс-служба правительства РК
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Куаныш Ергалиев назначен вице-министром науки и высшего образования РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Постановлением правительства Куаныш Ергалиев назначен вице-министром науки и высшего образования, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области.
 
Окончил Казахский национальный медицинский университет, университет "Тулейн", Карагандинский экономический университет "Казпотребсоюза", университет Гарварда.
 
Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в Алматы. 
 
С 2009 по 2014 годы работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.
 
С 2014 по 2019 годы - старший менеджер департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета.
 
С 2019 по 2021 годы - ректор Университета имени Сулеймана Демиреля.
 
С июня 2021 года являлся вице-министром образования и науки.
 

Ерлан Тургумбаев освобожден от должности советника президента

17.08.2022, 17:38 28986
Ерлан Тургумбаев освобожден от должности советника президента
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Распоряжением главы государства Ерлан Тургумбаев освобожден от должности советника президента РК, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ердан Тургумбаев родился в Алматы в 1962 году. Учился в Казахском государственном университете имени Кирова по специальности "юрист-правовед". Также закончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности "экономист".
 
В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Уголовная ответственность за превышение власти или должностных полномочий".
 
Трудовую деятельность начал в 1984 году в должности оперуполномоченного угрозыска в Карагандинской области.
 
С 1986 по 1993 годы работал в Алатауском РОВД Алматы сначала оперуполномоченным, постепенно дойдя до должности замначальника РОВД.
 
С 1993 по 1995 годы трудился замначальника следственного управления ГУВД Алматы.
 
С 1996 по 1997 годы работал главой управления налоговых расследований.
 
С 2001 по 2002 годы работал управляющим директором корпорации "Казатомпром".
 
Занимал должности начальника УВД Северо-Казахстанской области, начальника городской полиции Алматы.
 
С 2012 по 2019 годы трудился заместителем министра внутренних дел.
 
В феврале 2019 года возглавил МВД.
 
С 25 февраля по 17 августа 2022 года работал советником президента Казахстана.
 

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