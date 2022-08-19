Глава МВД Казахстана предложил странам ШОС объединиться в борьбе против киберпреступности

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ТАШКЕНТ. 18 АВГУСТА - Министры внутренних дел стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества обсудили на совещании в Ташкенте, как будут бороться с транснациональной преступностью, торговлей людьми и преступлениями в сфере информационных технологий в рамках организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для противодействия преступлениям в сфере информационных технологий необходима выработка четкого механизма международного сотрудничества совместно с партнерами ШОС", - заявил на совещании министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, сообщает Polisia.kz .

Он предложил наладить работу по обмену опытом работы в профильных подразделениях и рассмотреть возможность проведения тренингов.

Участники совещания также обменялись опытом в противодействии сегодняшним вызовам и угрозам: экстремизм, торговля людьми, незаконный оборот оружия и др.

В своем выступлении министр внутренних дел Казахстана озвучил конкретные предложения по совместной борьбе МВД и ШОС с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью. Все предложения Марата Ахметжанова министры стран ШОС единогласно поддержали.

В частности, глава ведомства поделился казахстанским опытом по ликвидации действующих ОПГ, оперативной разработке объектов, борьбе с незаконным майнингом и по противодействию торговле людьми.

По словам министра, в формате многостороннего и двустороннего сотрудничества заключено свыше 90 договоров по борьбе с преступностью.

Также выявляются граждане, планирующие выехать в "горячие точки" для участия в вооруженных конфликтах. В 2019 и 2021 годах удалось вернуть 700 казахстанцев из сирийских и иракских лагерей беженцев", - рассказал министр.

Он также сообщил, как в республике ведется борьба с наркопреступностью.

За последние полтора года ликвидировано 40 нарколабораторий по производству синтетических наркотиков. На национальном контроле более тысячи новых видов наркотиков. А реклама в интернете отнесена к категориям тяжких и особо тяжких преступлений", - отметил глава МВД.

В рамках совещания Марат Ахметжанов также проведет двусторонние переговоры со своими коллегами. В узком формате министр внутренних дел нашей страны обсудит перспективы совместной борьбы с преступностью.



