Глава Счетного комитета доложила Токаеву о ряде финансовых нарушений

Акорда

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о предварительных результатах аудита расходования антикризисных средств, направленных на поддержку агропромышленного комплекса и реализацию программы "Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы".

Наталья Годунова сообщила президенту, что ресурсы, выделенные на поддержку экономики и борьбу с пандемией, находятся под пристальным контролем Счетного комитета и ревизионных комиссий.

Согласно предварительным итогам, проверкой охвачены расходы на сумму порядка 940 млрд тенге. Уже установлен ряд финансовых нарушений, фактов неэффективного планирования и использования средств", - сообщает Акорда.

По словам председателя Счетного комитета, итоговые результаты аудита средств, направленных на поддержку экономики и социально уязвимых слоев населения, будут представлены главе государства в декабре текущего года.

Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с результатами оценки проекта Республиканского бюджета на 2021-2023 годы.

Кроме того, президент был проинформирован о продолжении работы по аудиту эффективности деятельности квазигосударственного сектора, а также об итогах аудита реализации Государственной программы жилищного строительства "Нурлы жер".

В завершение встречи глава государства дал Наталье Годуновой ряд конкретных поручений.

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