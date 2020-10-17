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Глава Счетного комитета доложила Токаеву о ряде финансовых нарушений

16.10.2020 10315
Глава Счетного комитета доложила Токаеву о ряде финансовых нарушений
Акорда
Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает Kazakhstan Today.
 
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о предварительных результатах аудита расходования антикризисных средств, направленных на поддержку агропромышленного комплекса и реализацию программы "Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы".
 
Наталья Годунова сообщила президенту, что ресурсы, выделенные на поддержку экономики и борьбу с пандемией, находятся под пристальным контролем Счетного комитета и ревизионных комиссий. 
 

Согласно предварительным итогам, проверкой охвачены расходы на сумму порядка 940 млрд тенге. Уже установлен ряд финансовых нарушений, фактов неэффективного планирования и использования средств", - сообщает Акорда.

 
По словам председателя Счетного комитета, итоговые результаты аудита средств, направленных на поддержку экономики и социально уязвимых слоев населения, будут представлены главе государства в декабре текущего года.
 
Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с результатами оценки проекта Республиканского бюджета на 2021-2023 годы.
 
Кроме того, президент был проинформирован о продолжении работы по аудиту эффективности деятельности квазигосударственного сектора, а также об итогах аудита реализации Государственной программы жилищного строительства "Нурлы жер".
 
В завершение встречи глава государства дал Наталье Годуновой ряд конкретных поручений.
 

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