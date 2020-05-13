Главный санитарный врач Казахстана рассказала о новых правилах проезда в общественном транспорте

Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала о новых правилах проезда в общественном транспорте, передает Kazakhstan Today.

Вопрос о возобновлении работы общественного транспорта вызвал много дискуссий. Но учитывая, что 50% сотрудников возвращаются к своей профессиональной деятельности на рабочих местах, мы понимаем, что не у всех есть личный автотранспорт, не все работодатели могут обеспечить доставку своих сотрудников к месту работы, поэтому с определенными ограничениями работа общественного транспорта возобновлена. Но предъявляются очень жесткие требования", - сказала Айжан Есмагамбетова.

Требования направлены на то, что в обязательном порядке должны открываться все двери, все пассажиры должны быть обязательно в масках.

Очень жесткие требования предъявляются к заполняемости общественного транспорта, то есть заполняемость должна быть только по посадочным местам. При этом обязательно проводится дезинфекция транспорта... Только при таких условиях общественный транспорт может работать", - сказала главный санврач.

Контроль за работой всех объектов, деятельность которых возобновлена, осуществляется специальными мобильными группами, которые созданы при оперативных штабах акиматов. Сотрудники мобильных групп могут выборочно останавливать общественный транспорт и производить проверку.

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