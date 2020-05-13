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Главный санитарный врач Казахстана рассказала о новых правилах проезда в общественном транспорте

12.05.2020, 21:15 10261
Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала о новых правилах проезда в общественном транспорте, передает Kazakhstan Today.
 

Вопрос о возобновлении работы общественного транспорта вызвал много дискуссий. Но учитывая, что 50% сотрудников возвращаются к своей профессиональной деятельности на рабочих местах, мы понимаем, что не у всех есть личный автотранспорт, не все работодатели могут обеспечить доставку своих сотрудников к месту работы, поэтому с определенными ограничениями работа общественного транспорта возобновлена. Но предъявляются очень жесткие требования", - сказала Айжан Есмагамбетова.

 
Требования направлены на то, что в обязательном порядке должны открываться все двери, все пассажиры должны быть обязательно в масках.
 

Очень жесткие требования предъявляются к заполняемости общественного транспорта, то есть заполняемость должна быть только по посадочным местам. При этом обязательно проводится дезинфекция транспорта... Только при таких условиях общественный транспорт может работать", - сказала главный санврач.

 
Контроль за работой всех объектов, деятельность которых возобновлена, осуществляется специальными мобильными группами, которые созданы при оперативных штабах акиматов. Сотрудники мобильных групп могут выборочно останавливать общественный транспорт и производить проверку.
 
Напомним, в Казахстане с 11 мая прекращено действие режима ЧП. В Нур-Султане с 12 мая возобновил работу общественный транспорт. 
 

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