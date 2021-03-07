Главный санитарный врач Мангистауской области подписал новое постановление о карантинных мерах

Актау. 6 марта. Kazakhstan Today - С 9 марта 2021 года вступает в законную силу постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области от 6 марта 2021 года № 3-ПГГСВ "О мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Мангистауской области", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Запрещена деятельность букмекерских контор, детских оздоровительных лагерей.

Поручено обеспечить 30% удаленной работы и 70% с переводом на традиционную работу в связи с производственной необходимостью в государственных органах (организациях), национальных компаниях, бизнес-центрах и других офисах.

Движение общественного транспорта разрешено с заполняемостью по количеству сидячих посадочных мест, с увеличением количества автобусов в час пик, с присутствием кондуктора и обработкой дезинфицирующими средствами и открытием всех дверей на конечных остановках.

Разрешена работа детских развлекательных центров до 30% наполняемости с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 30% с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Кроме того, в третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешено обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек. С 1 марта 2021 года комбинированного обучения в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно. Комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима). Индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения.

Разрешено со второго семестра штатного обучения для студентов I курсов колледжей и вузов.

Разрешена деятельность школьных столовых для дежурных классов (не более 30% заполняемости зала).

Поручено обеспечить деятельность детских дошкольных учреждений с организацией дежурных групп не более 15 детей при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Акимам городов и районов, сельских округов, разрешение деятельности субъектам (объектам) туризма, в том числе домам (базам, зонам) отдыха, туристическим базам, санаторно-курортным организациям, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, а также с наполняемостью не более 50%:

1) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

2) разрешение на работу цирков с заполнением не более 30% с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Акимам городов и районов области, управлению по инвестициям и развитию предпринимательства Мангистауской области и НПП "Атамекен" области обеспечить разрешение деятельности с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режимов, а также социальной дистанции:

1) разрешить деятельность библиотек, музеев, при заполняемости не более 30% от общей вместимости, но не более 30 человек с соблюдением социального дистанцирования, шахматной рассадки, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

2) работу кинотеатров с заполняемостью не более 30% с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

3) разрешить проведение пятничных молитв с соблюдением требований постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 с обеспечением наполнения не более 30%, деятельность религиозных объектов (мечети, церкви и т.д.);

4) разрешение на проведение поминок (с наполняемостью до 30%, не более 50 человек) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

5) разрешить деятельность бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате, из расчета 5 квадратных метров зеркала воды на одного человека при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

6) разрешить деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

7) разрешить деятельность СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

8) разрешить деятельность тренажерных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

9) разрешить деятельность общественных бань, саун с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

10) разрешить деятельность крытых и открытых продовольственных, непродовольственных рынков при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

11) разрешить проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

12) разрешить деятельность медицинских организаций независимо от форм собственности с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

13) разрешить деятельность объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дом отдыха, туристические базы и другие) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

14) разрешить деятельность объектов общественного питания в помещении с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 до 24:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

15) разрешить деятельность аптек с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

16) разрешить деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

17) разрешить деятельность по оказанию услуг автомойки, ремонта автомобилей, шиномонтажных работ и бытовых услуг населению с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

18) организацию работы бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), обменных пунктов, ломбардов с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

19) разрешить деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

20) соблюдение алгоритма санитарно-дезинфекционного режима в учреждениях пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы согласно приложению 1, 2 к постановлению ГГСВ РК №9;

21) соблюдение алгоритма санитарно-дезинфекционных мероприятий на промышленных предприятиях и производственных объектах, в том числе работающих вахтовым методом;

22) соблюдение алгоритма по снижению риска распространения COVID-19 среди личного состава (в том числе гражданский персонал) Министерства обороны Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности (в в том числе Пограничной службы КНБ) и Службы государственной охраны Республики Казахстан;

23) разрешить посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

24) разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

25) разрешить индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе не более 5 человек в группе, а также спортивные тренировки и соревнования без зрителей для Олимпийского резерва, областных и Национальных сборных команд не более 30 человек, с использованием бесконтактной термометрии, с проживанием на спортивных базах;

26) разрешить деятельность театров (заполняемость не более 30% с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67);

27) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

28) карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей-инвалидов, интернатного типа.

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