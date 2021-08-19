Главы МИД РФ и РК обсудили проблему бытового национализма

МОСКВА. 18 АВГУСТА - Главы МИД РФ и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди согласились с необходимостью противодействовать бытовому национализму, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лавров и Тлеуберди обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и, в частности, согласились с необходимостью противодействия любым формам бытового национализма, какой-либо дискриминации по национальному признаку, сообщает РИА Новости

Условлено поддерживать тесные контакты по данной теме по линии различных механизмов двустороннего взаимодействия в интересах всестороннего соблюдения прав граждан", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося 18 августа телефонного разговора.

Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке.

Провокации на языковой теме неуместны, развитие государственного языка должно происходить правовыми методами, заявил директор департамента по взаимодействию со СМИ Министерства информации и общественного развития Казахстана Чингис Токеев.

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