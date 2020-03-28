Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Готовится постановление главного санитарного врача о правилах захоронения погибших от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

В связи с первым летальным исходом от коронавируса , журналисты интересуются, как будет осуществляться захоронение. Либо сегодня к концу дня, либо завтра выйдет официальное постановление главного санитарного врача, в нем будут прописаны строгие правила, как это будет осуществляться. К настоящему времени соответствующую памятку разработали представители ДУМК и православные церкви о строгом соблюдении предписаний санитарных врачей", - сказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев.





Министр информации и общественного развития также рассказал, почему о смерти пациентки сообщили вечером, хотя скончалась она утром.





Хочу сообщить, что причину смерти удалось установить только к вечеру. После этого мы незамедлительно сделали экстренный выход в СМИ", - сообщил министр.

Он также обратился к редакциям средств массовой информации.





Необходимо направить сотрудников на удаленный способ работы. Для передвижения по городу, к примеру, с целью съемки репортажей необходимо иметь при себе служебное удостоверение, а также справку о редакционном задании за подписью редактора. Разрешается фотография справки на телефон", - сказал министр.





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