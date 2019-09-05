Информационную безопасность и кибератаки обсудил экспертный совет при Совбезе РК

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Под председательством помощника президента - секретаря Совета безопасности Республики Казахстан Калмуханбета Касымова состоялось заседание экспертного совета при Совете безопасности на тему "Актуальные проблемы информационной безопасности Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

В повестке заседания были актуальные проблемы коммуникаций между госорганами и обществом, в том числе приоритеты государственной информационной политики, риски и угрозы информационной безопасности страны, сообщил сайт Акорды.

В своем выступлении Касымов подчеркнул, что информационная безопасность становится ключевым элементом национальной безопасности страны. По его словам, она непосредственно влияет на экономические, общественные, политические и другие аспекты безопасности.

Эксперты обсудили проблематику информационной безопасности в контексте содержательной стороны информации и кибербезопасности (технической защищенности информресурсов, каналов связи и так далее).

Министерством информации и общественного развития затронуло вопросы укрепления диалога между властью и обществом, повышения конкурентоспособности казахстанских СМИ. Были отмечены новые подходы к регулированию медийного пространства с учетом современных реалий.

Представители интернет-ассоциаций и медиа-сообщества поделились мнениями о растущей роли социальных сетей в качестве альтернативы традиционным средствам массовой информации. Была представлена точка зрения, что социальные сети сегодня, став наиболее популярным инструментом коммуникаций для населения, оказывают также и негативное воздействие.

Было обращено особое внимание на проблему недостоверных сведений, нацеленных на дестабилизацию ситуации. В этом контексте экспертный совет призвал медиасообщество быть более ответственным при распространении информации.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев отметил открытость информационного поля Казахстана, активно реализуемую программу "Цифровой Казахстан" и работу НАО "Правительство для граждан".

Эксперты высказались о высокой интегрированности нашей страны в мировое информационное и цифровое пространство, которое формирует дополнительные риски для национальной безопасности государства. В частности, указывалось, что не только рядовые граждане все чаще становятся жертвами интернет-мошенничества, но и государственные органы, финансовые организации и стратегические объекты жизнеобеспечения подвергаются кибератакам.

В заключение секретарь Совета безопасности отметил, что в важный исторический период развития Казахстана государству и гражданским институтам крайне важно сообща обеспечить устойчивое развитие информационного пространства, оградить его от деструктивного внешнего влияния.

По итогам экспертного совета отечественные эксперты представили комплекс рекомендаций для Совета безопасности, направленных на совершенствование государственной политики в сфере информационной безопасности.

В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, отвечающих за информационную безопасность страны, ведущие ученые и эксперты из КазНУ имени аль-Фараби и Международного университета "Астана", представители Казахстанской Ассоциации информационной безопасности, Интернет Ассоциации Казахстана, Казахстанского медиа-альянса, Альянса региональных СМИ, Центра расследования и анализа кибератак, а также отечественные разработчики средств технической защиты информации.





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