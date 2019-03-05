Р¤РѕС‚Рѕ РёР· СЃРѕС†СЃРµС‚РµР№

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - Сайт столичного аэропорта подвергся хакерским атакам, передает Kazakhstan Today.

3 марта 2019 года, в 00.37 по времени Астаны, сайт аэропорта Астаны подвергся хакерским атакам и был временно недоступен. О взломе стало известно благодаря системе мониторинга WebTotem от Центра анализа и расследования кибератак. В 10.20 утра сайт был восстановлен и работает в штатном режиме", - сообщил Комитет гражданской авиации МИИР РК в Facebook.

В КГА уточнили, что в результате взлома временно не было доступа только к онлайн-табло на сайте, на работу аэропорта эта ситуация не повлияла.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства