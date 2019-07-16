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Хакеры получили данные еще 210 клиентов Народного банка - ЦАРКА

15.07.2019, 13:13 12097
Хакеры получили данные еще 210 клиентов Народного банка - ЦАРКА
Фото: securenews.ru
Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Ещё 210 клиентов Народного банка стали жертвами хакеров, передает Kazakhstan Today. 
 

Упомянутая на прошлой неделе хакерская группа продолжает фишинговую атаку на клиентов сервиса Народного банка - homebank.kz. На этой неделе еще 210 человек стали жертвами атакующих, попавшись на поддельный ресурс - homeebank.com и передав злоумышленникам 228 паролей, при этом число пострадавших продолжает расти. В целях безопасности граждан, специалисты ЦАРКА сбросили накопленные результаты хакеров", - сообщили в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

 
По данным центра, одновременно с Казахстаном эта же команда атакует один из банков Грузии.
 

Для атаки используется турецкий инструмент, а также фигурируют ip-адреса этой же страны. Данные пострадавших переданы в банк", - уточнили в центре.

 
Проверку фишингового сайта начали 11 июля. Сайт использовался злоумышленниками для атаки на пользователей Народного банка и размещался по адресу homeybank.com, очень похожего на официальный сайт банка - homebank.kz. 
 

Злоумышленники использовали инструмент Zelos, продаваемый на черном рынке турецкими хакерами. Количество человек, перешедших по фишинговой ссылке (по состоянию на 12 июля. - Прим. агентства) и заполнивших поля логин и пароль - 103, из которых 15 человек понимали факт проведения атаки и указали заведомо ложные данные в этих полях. 87 человек указали реальные данные для авторизации для банковского сервиса. Список пострадавших клиентов Народного банка специалистами ЦАРКА уже установлен. Информация будет направлена в МВД", - говорится в сообщении.

 
Напомним, 9 июля стала известно о попадании в открытый доступ данных сотен тысяч пациентов сети "Даму Мед".
 
Также ранее сообщалось, что в открытый доступ попали данные 11 млн казахстанцев.
 

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