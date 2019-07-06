Данные 11 миллионов казахстанцев попали в открытый доступ в Интернете

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Данные 11 миллионов казахстанцев попали в открытый доступ в сети Интернет, передает Kazakhstan Today.

На прошлой неделе специалисты ЦАРКА обнаружили в сети одну из крупнейших утечек персональных данных. База с полной информацией 11 млн человек - это все совершеннолетнее население страны - находилась в общем доступе сети Интернет. Любой желающий мог свободно получать доступ к системе или полностью загрузить ее к себе локально", - сообщили в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

В Центре отметили, что данные в базе свежие и актуализированы около полугода назад. Неизвестно, как долго информация находилась в общем доступе, однако все ее содержимое успело проиндексироваться поисковыми системами Google и Yandex. Обстоятельства утечки данных выясняются.

Информацию об утечке прокомментировал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

Сегодня в сети увидел информацию о распространении персональных данных граждан в Интернете. Очень серьезный вопрос. И не важно, старая это база, или новая. Поручил выяснить источник и причины. Правоохранительные органы уже этим занимаются", - написал глава ведомства в Facebook .

Он также отметил, что с развитием технологий, вопрос защиты доступа к персональным данным очень остро стоит перед всем мировым сообществом. Происходит множество случаев взлома тех или иных информационных систем, как коммерческих, так и государственных.

Поэтому мы инициировали вопрос о наделении нашего Комитета функциями по защите персональных данных (по аналогии с Data Protection Agency в Европе), который будет проводить проверки владельцев информационных систем, в которых обрабатываются персональное данные, в том числе по жалобам граждан. Также хотим ужесточить ответственность за непринятие мер по защите персональных данных. В мире аналогичные меры сейчас принимаются", - сообщил Жумагалиев.

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