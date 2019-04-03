В Алматы вынесли приговор по делу о незаконном предоставлении ЦОНом информации третьим лицам

Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы завершилось дело о незаконном предоставлении сотрудниками ЦОНа справок третьим лицам, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в 2017 году алматинка Анна Димитриевич заявила о том, что ее личные данные (адресная справка и справка о наличии (отсутствии) недвижимого имущества) в Алмалинском ЦОНе были выданы постороннему человеку. После заявления в Госкорпорации "Правительство для граждан" провели проверку и по ее результатам уволили виновного сотрудника.

Позже Димитриевич, зайдя в личный кабинет на портале egov.kz, выяснила, что, помимо двух справок из ЦОНа, третье лицо запросило и получило расширенный кредитный отчет на ее имя.

В Госкорпорации "Правительство для граждан" подтвердили выдачу документов третьим лицам.

По словам работника ЦОНа, выдавшего справки, к ней обратился сотрудник организации Global Capital. В ЦОНы регулярно обращаются представители консалтинговых компаний, заключивших договоры с банками второго уровня на оформление кредитов и работе с кредиторами. По имеющимся у них доверенностям от банков, им выдаются необходимые справки на залоговое имущество. Так как был конец рабочего дня, представитель пообещал занести доверенность утром, при этом сообщив, что Анна Дмитриевич является клиентом банка, и наш работник предоставила ему справку. Безусловно, это является серьезным нарушением и работника, выдавшего справку без доверенности, ожидает увольнение", - сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

После этого случая несколько сотрудников ЦОНа лишились работы: были уволены специалист и руководитель отдела ЦОНа Алмалинского района, ушел с работы директор департамента ЦОНа по Алматы. Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев также поручил объявить выговор заместителю председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташевой.

О его завершении этого резонансного дела сообщила в соцсети сама пострадавшая Анна Дмитриевич.

"1 год и 6 месяцев ограничения свободы за незаконную выдачу справок на мое имя без моего ведома. А также по нашему ходатайству суд вынес частное постановление о рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела прокуратурой в отношении троих свидетелей, которые запрашивали эти самые справки, которые были им выданы подсудимой. Это наша победа в защите персональных данных в нашей стране!!! Не побоюсь этого слова, но мы пионеры в этой борьбе!!! Всем, кто говорил, что это постой пиар, мы передаём привет! Полтора года сил, нервов и времени... Кто хочет такой пиар, алга!" - написала Анна.

Она отметила, что, благодаря этому прецеденту, недобросовестные сотрудники, имеющие доступ к персональным данным, узнали, что может им грозить срок.

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