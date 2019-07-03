В Нур-Султане мошенники прошли авторизацию в интернет-банкинге более 40 человек

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Полиция Нур-Султан рассматривает более 40 заявлений о мошенничестве с использованием интернет-банкинга, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время столичным департаментом полиции рассматриваются более 40 заявлений о мошенничествах, совершенных посредством услуги "Интернет-банкинг", - сообщили в пресс-службе департамента полиции. При этом в ведомстве отметили, что материальный ущерб от действий злоумышленников составляет от 50 000 до 15 000 000 тенге.

По информации пресс-службы, преступникам удается пройти авторизацию в личном кабинете своей жертвы, получив одноразовый СМС-пароль.

Для получения пароля злоумышленники используют разные предлоги, одним из частых, когда звонят по объявлениям и сообщают, что готовы приобрести недвижимость либо другой товар. В ходе беседы мошенники просят выслать фото банковской карты якобы для задатка", - рассказали в полиции.

Далее мошенники начинают авторизацию в личном кабинете своей жертвы. При этом на привязанный абонентский номер поступает СМС-сообщение с одноразовым паролем, состоящее из 5-6 цифр. С помощью данного пароля мошенники получают полный доступ к счетам и распоряжаются деньгами.

Столичная полиция призывает граждан быть бдительней и никому не передавать персональные сведения карточных счетов и пин-коды; не подтверждать операции с банковскими картами, которые не совершали. Не переводить деньги неизвестным лицам через анонимные платежные системы. Не пользоваться сомнительными программами и приложениями в компьютере или сотовом телефоне.

Ранее подразделение КНБ предупредило об активизации в Казахстане интернет-мошенников . В адрес KZ-CERT участились обращения от владельцев доменных имен казахстанского сегмента Интернета о фишинговой рассылке от имени хостинговых компаний РК. В тексте рассылки сообщается, что срок регистрации доменного имени подошел к концу, и администратору "необходимо оплатить продление домена в течение трех календарных дней с момента получения данного уведомления".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства