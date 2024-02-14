Инвестиции в коммунальную сферу необходимы: глава Миннацэкономики о повышении тарифов
Фото: Depositphotos
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Рост тарифов за коммунальные услуги прокомментировал министр национальной экономики Республики Казахстан Нурлан Байбазаров.
По тарифам у нас сейчас работает программа "Тариф в обмен на инвестиции". Естественно, монополист, который предоставляет услуги, не превышает тариф. Тариф работает на инвестиции. Инфраструктурные вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время в системе ЖКХ, очень серьезные. По сути, это угрожает экономической безопасности, мы останемся без света, без тепла, без энергии", - объяснил Байбазаров.
По его словам, инвестиции в коммунальную сферу необходимы.
У этой программы есть четкие границы, когда это закончится. После этого, мы думаем, тарифы сильно расти не будут. В любом случае тарифы регулируемы и находятся под контролем регуляторных органов", - добавил министр.
Накануне правительство прежнего состава обещало, что рост тарифов будет мягкий, но многие астанчане уже ощутили заметный рост в платежных квитанциях.
В случае их обоснованности государство разрешает монополистам повышать тарифы поэтапно, плавно. Чтобы в свою очередь организации, которые нас обслуживают, могли делать это своевременно и качественно, обеспечивая нужный объем инвестиций, чтобы держать большое коммунальное хозяйство в порядке", - объяснил Байбазаров.
Министр напомнил, что в стране работает механизм адресной социальной помощи, когда государство компенсирует расходы на коммунальные услуги, превышающие 10 процентов дохода граждан.
Тарифы в экономике будут расти, это естественный процесс. В то же время мы должны уделить внимание совершенствованию АСП тем слоям населения, которым высокие тарифы будут неподъемны. Миннацэкономики над этим работает", - заключил глава ведомства.
Ранее экс-глава ведомства Алибек Куантыров рассказал, что электричество в Казахстане может подорожать на 30%. В целом средний чек на комуслуги, по словам министра, увеличится на 20%. В стране также планируют внедрить нормы потребления коммунальных ресурсов. В ноябре прошлого года сообщалось, что казахстанцы задолжали за комуслуги свыше 60 млрд тенге.