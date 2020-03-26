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Из США в Казахстан возвращаются 55 казахстанцев

25.03.2020, 15:48 7750
Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Из США в Казахстан возвращаются 55 казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

В связи с текущей ситуацией в США на фоне пандемии коронавируса сегодня при содействии посольства РК в Вашингтоне и генеральных консульств Казахстана в Нью-Йорке и Сан-Франциско домой были отправлены 55 наших соотечественников, находящихся на территории США. Стоит отметить, что многие наши граждане не могли вылететь в РК в связи с отменой ряда международных авиарейсов и закрытием транзитных зон для иностранцев", - сообщили в МИД РК. 

 
Принимая во внимание данное обстоятельство, посольством РК в США совместно с посольством Казахстана в России был организован вылет казахстанцев из Нью-Йорка транзитом через Москву.
 
Ранее по данному маршруту уже благополучно вернулись 33 гражданина РК.
 

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