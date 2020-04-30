Карантинные меры смягчили в Жамбылской области

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Тараз. 29 апреля. Kazakhstan Today - В соответствии с поручением президента РК и Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения Оперативным штабом акимата Жамбылской области 28 апреля 2020 года принято решение о расширении перечня разрешенных видов деятельности и смягчении режима карантина, передает Kazakhstan Today.

В частности, теперь в регионе разрешается деятельность мелких торговых объектов (площадью до 100 квадратных метров) по реализации непродовольственных товаров: магазины бытовой химии и хозяйственных товаров.

Также откроются автосалоны, магазины строительных материалов, автомобильных запчастей (за исключением рынков по реализации автомобильных запчастей), автомойки, СТО, ломбарды, пункты обмена валюты, нотариальные и адвокатские конторы, швейные и обувные мастерские, химчистки и прачечные.

Данные объекты будут работать с 10.00 до 18.00.

Обязательным условием для возобновления работы является строгое соблюдение всех санитарно-эпидемических требований: наличие санитайзеров, медицинских масок, перчаток и т д.

Жители области смогут посещать эти объекты, расположенные вблизи мест проживания или работы.

Все еще запрещена деятельность крупных торгово-развлекательных центров, рынков, кинотеатров, банных комплексов, компьютерных клубов, фитнес-центров, магазинов бытовой техники, вещевых магазинов и других мест массового пребывания людей.

Данные объекты будут открываться поэтапно.

В ближайшие дни, мобильные группы местных исполнительных органов проверят соблюдение санитарных норм и заключат соответствующие меморандумы с каждым предпринимателем. В случае если на санитарные нормы не будут соблюдаться, мобильные группы вправе запретить деятельность объекта предпринимательства.

Кроме того, жителям разрешается совершать кратковременные прогулки (до 30 минут) вблизи мест проживания группами не более трех человек (за исключением членов одной семьи) в период с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 20.00. При этом гражданам необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми.

Жамбылцам можно выезжать на дачные участки с 07.00 до 10.00, возвращаться обратно с 17.00 до 20.00.

Работа служб такси продлена на один час - с 06.00 до 21.00.

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