В Казахстане выявлено 36 новых случаев заболевания COVID-19

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.10 29 апреля в республике выявлено 36 новых случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.

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Зарегистрировано еще 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султане - 7, городе Алматы - 5, городе Шымкенте - 6, в Акмолинской области - 3, Жамбылской области - 2, Западно-Казахстанской области - 1, Костанайской области - 2, Мангистауской области - 2, Павлодарской области - 2, Туркестанской области - 3, Атырауской области - 3", - сказано в сообщении оперативного штаба.

На сегодняшний день в стране подтверждены 3063 случая заболевания коронавирусом, из них в городе Нур-Султане - 612, городе Алматы - 924, городе Шымкенте - 182, в Акмолинской области - 98, Актюбинской области - 65, Алматинской области - 113, Атырауской области - 131, Восточно-Казахстанской области - 17, Жамбылской области - 113, Западно-Казахстанской области - 127, Карагандинской области - 139, Костанайской области - 45, Кызылординской области - 187, Мангистауской области - 34, Павлодарской области - 122, Северо-Казахстанской области - 30, Туркестанской области - 124.





На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 3 млн случаев заболевания КВИ. Более 217 тыс. человек скончалось, выздоровевших более 955 тыс. человек.

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