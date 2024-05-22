Токаев: В постоянном фокусе сотрудничества ШОС должна оставаться борьба с "тремя силами зла"
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Весьма своевременной стала работа по повышению потенциала ШОС в преодолении общих вызовов и угроз. В этом контексте в постоянном фокусе сотрудничества организации должна оставаться борьба с так называемыми тремя силами зла. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с министрами иностранных дел государств - членов ШОС.
Казахстан неизменно привержен углублению взаимодействия в этом направлении. Практическим шагом здесь станет согласованная вами Программа сотрудничества по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В свою очередь завершение работы над Антинаркотической стратегией ШОС усилит принимаемые взаимные меры по борьбе с наркоугрозой, включая блокирование каналов финансирования терроризма. Все эти достижения становятся наглядным примером согласованных и конкретных шагов по обеспечению стабильности и безопасности на пространстве организации. Это важно и с точки зрения укрепления позиций в глобальной архитектуре международных отношений, повышения авторитета и роли ШОС в мире", - отметил глава государства.
По мнению президента, в условиях глобальной стратегической неопределенности особую важность обретает применение комплексного подхода, учет интересов всех сторон и постоянный поиск компромиссов. Настало время коллективного продвижения идеалов и ценностей мирного и гармоничного развития во имя всего человечества.
Именно поэтому Казахстан предложил выработать инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Принятие данного документа, а также Астанинской декларации ШОС в ходе предстоящего саммита будет, на наш взгляд, содействовать консолидации международных усилий для урегулирования конфликтов в различных регионах мира. Отдельного внимания требуют дальнейшие шаги в реформировании ШОС. Высокой оценки заслуживает активное участие государств-членов в выработке конкретных решений по совершенствованию деятельности нашей организации. Казахстан со своей стороны представил сбалансированные предложения по трансформации ШОС в эффективный многосторонний механизм сотрудничества. Надеемся на дальнейшую поддержку данных инициатив", - сказал президент.
Президент также затронул вопросы кибербезопасности. Он полагает, что главный акцент в этой работе должен быть сделан на заблаговременном выявлении киберугроз, выработке механизмов обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС.
Пристального внимания заслуживает ситуация в Афганистане. Важно продолжать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и созданию условий для долгосрочной стабилизации. Особую актуальность приобретает поддержка инициативы Казахстана по созданию в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Отдельное внимание мы должны уделять вопросу изменения климата. Без неотложных упреждающих мер эта проблема способна ввергнуть нашу планету в драматический период глобальных природных катаклизмов. Экстремальные погодные условия становятся одним из главных мировых вызовов. В этой связи необходимо актуализировать подходы ШОС по борьбе со стихийными бедствиями. Весной этого года Казахстан в полной мере ощутил на себе негативные последствия климатических изменений. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную солидарность и оказанную помощь во время масштабных беспрецедентных наводнений в Казахстане. Мы высоко ценим эту поддержку", - заявил Токаев.
Глава государства сообщил, что предстоящий Астанинский саммит ШОС пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Данная повестка в полной мере отражает одну из главных целей Шанхайской организации - обеспечение мира, безопасности и стабильного развития в регионе. Большие ожидания в этом контексте возлагаются на Совет министров иностранных дел. Уверен, результаты вашей работы будут способствовать успешному проведению предстоящего заседания Совета глав государств ШОС в Астане", - сказал лидер Казахстана.
Президент поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств за активную работу в преддверии Астанинского саммита ШОС.
Мы надеемся, что этот саммит впишет яркую страницу в историю деятельности нашей общей организации, которая занимает очень важное место в мировой архитектонике. Действительно, к Шанхайской организации сотрудничества проявляется большое внимание во всем мире. Нашей деятельностью интересуются другие державы. Очень много вопросов задают относительно ШОС. Мне довелось присутствовать при создании Шанхайской организации сотрудничества в апреле 1996 года. Тогда эта организация называлась Шанхайской пятеркой. Именно тогда был заложен так называемый дух Шанхайской организации сотрудничества, и очень хорошо, что мы последовательно укрепляем основные принципы нашего взаимодействия в интересах мира, безопасности в Азии, на Евразийском континенте и, можно сказать, во всем мире", - подытожил свое выступление Токаев.