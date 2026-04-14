Токаев назначил нового посла Казахстана в Корее

Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В мае казахстанцы отметят сразу три государственных праздника. Также на май выпадает Курбан-айт.





1 мая в Казахстане отмечается День единства народа Казахстана. В этом году он выпадает на пятницу, поэтому работающие пять дней в неделю казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд.





7 мая, четверг, будет выходным днем в связи с празднованием Дня защитника Отечества.





9 мая отмечается День Победы. Так как праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 11 мая.





На 27 мая, среду, приходится первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю. Он будет выходным днем.





Всего в мае 2026 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - 9 выходных и 22 рабочих дня.







