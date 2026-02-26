Токаев назначил посла Казахстана в Руанде

Депутаты мажилиса рассмотрели поправки по вопросам науки и ратификацию соглашения между с Австрией о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием

Рассказать друзьям

Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки". В рамках поправок одобрены нормы по оптимизации порядка регистрации и перерегистрации лекарственных средств в формате композитной государственной услуги. Это позволит сократить срок регистрации лекарственных препаратов более чем в два раза - с 210 дней до 100 дней, - Мажилис одобрил в первом чтении проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки". В рамках поправок одобрены нормы по оптимизации порядка регистрации и перерегистрации лекарственных средств в формате композитной государственной услуги. Это позволит сократить срок регистрации лекарственных препаратов более чем в два раза - с 210 дней до 100 дней, сообщили в пресс-службе мажилиса.





При этом Министерство здравоохранения наделяется полномочиями по самостоятельной подаче заявки на регистрацию необходимых лекарств для Казахстана, не дожидаясь заявок от фармацевтических компаний.





Внедряется механизм контроля качества веществ и субстанций, используемых в производстве лекарственных средств.





Также одобрены поправки о создании референс-центров в сфере здравоохранения. Они будут обеспечивать единые стандарты высокотехнологичной медицинской помощи, повышение точности диагностики и оказывать методическую поддержку в системе здравоохранения.





Кроме того, законопроект определяет статус ученых и научных работников. Предусматриваются защита их прав и свобод, гарантии академической свободы, право на свободу творчества, а также возможность самостоятельного планирования и определения направлений своей научной деятельности.





Закрепляется механизм обеспечения доступа к инфраструктуре научных лабораторий коллективного пользования. Также будет разработан механизм использования научного оборудования, приобретенного в рамках государственного заказа, доступ к которому будет предоставлен всем научным работникам.





В рамках этих изменений возможность бесплатно пользоваться лабораториями государственных университетов получат также талантливые дети, занимающиеся наукой, из национальных команд, участвующие в предметных олимпиадах и научных проектах.





Для стабильности финансирования закреплены сроки реализации научных проектов - с даты заключения договора и на весь период выполнения мероприятий календарного плана. Усовершенствован порядок финансирования научной деятельности.





Национальная академия наук (НАН) определяется в качестве субъекта квазигосударственного сектора. Это позволит законодательно урегулировать порядок формирования и распоряжения имуществом НАН, определить источники ее финансирования и другие вопросы, касающиеся административно-управленческой деятельности.





Помимо этого, депутаты мажилиса одобрили ратификацию соглашения с правительством Австрии о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием. Документ был подписан 28 февраля 2025 года в городе Астане.





Цель соглашения - создать правовую основу для сотрудничества двух стран в сфере реадмиссии и транзита лиц, находящихся на их территориях в нарушение требований национальных законодательств.





Документом закрепляются четкие правила и сроки возврата сторонами друг другу нелегальных мигрантов и лиц, не соответствующих условиям пребывания или проживания на территории одного из государств. Также определен порядок совместных действий при приеме, передаче и транзите не только граждан двух стран, но и граждан третьих государств, а также лиц без гражданства.





При рассмотрении вопросов о реадмиссии граждан третьих стран предусмотрено их возвращение в государство гражданства. Лица без гражданства подлежат реадмиссии в страну последнего постоянного проживания или в государство, выдавшее им проездные документы.