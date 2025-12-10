09.12.2025, 12:10 108866
Токаев назначил послов Казахстана в ряде государств
Фото: Акорда
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в Чехии, Нидерландах и Люксембурге, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, указами главы государства:
Кайрат Абдрахманов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Чешской Республике, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянного представителя Республики Казахстан при организации по запрещению химического оружия по совместительству;
Акан Рахметуллин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Республики Казахстан при организации по запрещению химического оружия по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, глава представительства Республики Казахстан при Европейском союзе и в организации североатлантического договора Роман Василенко назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.
Также указом главы государства Бакыт Дюсенбаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Чешской Республике.
Ранее Токаев назначил послов Казахстана в Словении, Боснии и Герцеговине, Черногории и Тунисе.
09.12.2025, 21:22
Айбек Смадияров покинул пост официального представителя МИД Казахстана
Фото: МИД РК
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил о своем уходе с должности на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства.
Это не внезапное решение - это было мое личное решение. Восемь лет стою за этой трибуной. За эти годы наша страна прошла много этапов во внешней политике, много вопросов было. И только благодаря вам весь мир знал о Казахстане. Вы оказывали мощнейшую поддержку Министерству иностранных дел", - обратился Смадияров к журналистам.
Айбек Смадияров родился 7 июля 1983 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в 2004 году.
Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве специалиста административного департамента АО "Банк Китая в Казахстане". Работал специалистом департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, третьим секретарем посольства РК в Венгрии, заместителем председателя Комитета международной информации - пресс-секретарем МИД РК. До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с июня 2023 года был директором департамента коммуникаций - официальным представителем МИД РК.
09.12.2025, 19:39
Спикер сената Казахстана встретится с папой Львом XIV в Ватикане
Фото: Сенат РК
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев совершит рабочий визит в Ватикан 10 декабря 2025 года, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге.
В ходе визита запланированы его (Ашимбаева. - При. ред.) аудиенция у папы римского Льва XIV, участие в тематическом круглом столе по межконфессиональному диалогу, встреча с префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Джорджем Джейкобом Кувакадом и возложение цветов к могиле папы Франциска", - рассказал Айбек Смадияров.
Кроме того, он отметил, что в программе предусмотрена первая в истории двусторонних отношений встреча с Великим магистром Мальтийского ордена Фра’ Джоном Данлопом.
По итогам визита планируется подписание ряда документов, направленных на дальнейшее укрепление гуманитарного сотрудничества с Ватиканом и Мальтийским орденом.
09.12.2025, 10:51
Дефицит поливной воды до миллиарда кубометров прогнозируется на юге Казахстана
Минсельхоз и Минводы в ближайшее время определят четкие лимиты водопользования
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Дефицит поливной воды в южных регионах в предстоящий вегетационный период может достичь 1 млрд кубометров. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
По его словам, в южных регионах сохраняется маловодный цикл. Приток в Шардаринское водохранилище снизился на 43%, а запасы в крупных резервуарах Нарын-Сырдарьинского каскада на 3,8 млрд кубометров меньше прошлогодних показателей. В этой связи для обеспечения стабильного прохождения поливного сезона правительство переходит к жесткому регулированию водных ресурсов.
Чтобы исключить риски, Минсельхоз и Минводы в ближайшее время определят четкие лимиты водопользования. Аграриям предложат скорректировать структуру посевов, сделав ставку на менее прихотливые культуры. Также в каждой области планируется выделить опытные участки для испытания инновационных влагоудерживающих препаратов.
Прогнозный приток воды на вегетационный период 2026 года оценивается всего в 1-1,5 млрд кубометров, что создает риск дефицита до 1 млрд кубометров. В ряде областей в 2025 году плановые показатели по сокращению влагоемких культур не были исполнены. Акиматам областей до начала вегетации следует провести разъяснительную работу среди аграриев о необходимости перехода на менее водозатратные культуры", - отметил вице-премьер.
Премьер-министр Олжас Бектенов поставил перед акимами задачу по диверсификации структуры посева с сокращением доли водозатратных культур. Министерству водных ресурсов поручено не допустить подачу поливной воды сверх утвержденных лимитов.
Министерство водных ресурсов должно предотвратить случаи подачи воды сверх утвержденных лимитов. Это актуальный вопрос, и я хочу повторить: Министерство сельского хозяйства утвердило соответствующий график по диверсификации посевных площадей, и вся дальнейшая работа должна вестись строго в соответствии с этим графиком. Например, если хозяйству установлено 100 гектаров, и завтра будет засеяно хотя бы на 1 гектар больше, мы не дадим ни капли воды. Если завтра, нарушив показатели, утвержденные Министерством сельского хозяйства, у фермеров возникнут убытки, ни один тенге из бюджета компенсирован не будет. Это нужно открыто донести до людей", - отметил Олжас Бектенов.
В рамках подготовки к вегетационному сезону 2026 года акимам областей также поручено провести ремонт гидротехнических сооружений и ирригационных каналов, находящихся в коммунальной собственности.
Отмечено, что в июле 2026 года завершится строительство Шардаринского группового водопровода, что обеспечит бесперебойное питьевое водоснабжение города. Данный вопрос находится на контроле премьер-министра.
Министерству водных ресурсов и ирригации, акиматам приграничных регионов поручено вести интенсивную работу с сопредельными странами по обеспечению своевременного поступления необходимых объемов воды.
Напомним, в июле премьер-министр поручал акимам южных регионов обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием поливной воды, предотвратить несанкционированные посевы влагоемких культур и заранее принять меры для бесперебойного водоснабжения населения. По итогам проверок должностные лица, допустившие несанкционированные посевы влагоемких культур, были привлечены к дисциплинарной ответственности.
08.12.2025, 14:51
В Алматы сносят очередную незаконную автомойку
Фото: акимат Алматы
Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сносят очередную незаконную автомойку самообслуживания, которая расположена на улице Жумабаева, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В ходе внеплановой проверки установлено, что собственником выстроено здание без полного пакета разрешительных документов. В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж здания. Демонтаж здания ведется собственником самостоятельно во исполнение требований предписания", - заявили в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
08.12.2025, 12:36
Приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС обсудили Токаев и Сагинтаев
Токаеву доложили о ходе подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета
Фото: Акорда
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили приоритеты председательства Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза в 2026 году, сообщает Акорда.
Также в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, запланированному на 21 декабря в Санкт-Петербурге.
Напомним, в августе по итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписано 10 документов.
08.12.2025, 11:49
Депутат мажилиса предупредил о серьезных рисках, связанных с запуском нового реестра казахстанских товаропроизводителей
Фото: Depositphotos
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Айтуар Кошмамбетов направил письмо первому вице-премьеру Роману Скляру с предостережением о серьезных рисках, связанных с запуском нового реестра казахстанских товаропроизводителей, сообщили в партии Respublica.
В чем проблема
С 1 января 2026 года должны быть отменены действующие сертификаты происхождения (СТ-КZ и Индустриальные). Однако новая цифровая система не готова - она даже не протестирована. Это грозит срывами госзакупок, остановкой поставок, потерей преференций для отечественных производителей и невыполнением контрактов, в том числе с "Самрук-Казына", - отмечают в партии.
Что предлагает фракция партии Respublica
Ключевое предложение - ввести переходный период до 1 июля 2026 года, чтобы системы работали параллельно. Также необходимо:
- Срочно включить в реестр действующих производителей.
- Опубликовать прозрачные критерии оценки.
- Сохранить сертификаты СТ-КZ для экспорта.
- Разработать четкий регламент проверок.
Промедление может нанести масштабный ущерб промышленности и бизнесу", - считают депутаты.
Напомним, президент поручил тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам нового Налогового кодекса.
Ранее налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором попросила дать поручение правительству РК и Миннацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".
07.12.2025, 08:18
Экспортные объемы казахстанского зерна перегрузили терминалы Узбекистана
Фото: railways.kz
Ташкент. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта Республики Казахстан провели оперативное совещание с участием представителей фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" и АО "НК "Қазақстан темір жолы" по вопросам осуществления транспортировки зерновых грузов в страны Центральной Азии, сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам 11 месяцев этого года перевозки зерна назначением в государства Центральной Азии составили 5,6 млн тонн, что на 32% выше показателя аналогичного периода 2024 года", - рассказали в Минтранспорта.
Отмечается, что в ноябре на экспорт отгружено более 1,2 млн тонн зерновых, из них порядка 0,7 млн тонн - в направлении стран Центральной Азии.
Высокая концентрация сбыта на данном направлении привела к перегрузке приемных терминалов в Республике Узбекистан, что требует принятия оперативных и согласованных мер между транспортными администрациями двух стран", - проинформировали в министерстве.
Для выработки точечных решений по организации экспорта зерновых грузов с учетом пропускных и перерабатывающих возможностей узбекской стороны по согласованию с узбекскими железными дорогами принято решение организовать совместное совещание 8-9 декабря в городах Сарыагаше и Ташкенте.
Ранее сообщалось, что Казахстан экспортировал в Алжир 390 тысяч тонн пшеницы.
06.12.2025, 17:30
Агентство по делам госслужбы рекомендовало освободить от должности участвовавшего в драке чиновника в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
Туркестан. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы рекомендовало освободить от должности руководителя, участвовавшего в драке, сообщили в пресс-службе ведомства.
Департамент агентства по Туркестанской области провел служебную проверку по факту драки с участием государственного служащего, вызвавшей значительный общественный резонанс в социальных сетях", - проинформировали в Агентстве по делам госслужбы.
В отношении руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области рекомендовано применить дисциплинарное взыскание в виде освобождения от занимаемой должности за нарушения норм служебной этики.
Советом по этике установлено некорректное, антиобщественное поведение со стороны госслужащего, а также нарушение общепринятых морально-этических норм, выражающееся в совершении действий, явно подрывающих авторитет государственного органа, представителем которого он является.
