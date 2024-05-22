Президент поставил ряд задач перед акимом Мангистауской области

Фото: Акорда

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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед новым акимом Мангистауской области Нурдаулетом Килыбаем ряд актуальных задач, сообщает пресс-служба Акорды.





В частности, предстоит активизировать работу по диверсификации экономики региона, включая создание новых производств и "точек роста". Особого внимания требует развитие туризма, а также строительной и транспортно-логистической отраслей.





Глава государства отметил важность комплексных мер по модернизации коммунальной инфраструктуры. Акиму поручено ускорить ремонт и модернизацию инфраструктуры Мангистауского атомного энергетического комбината и предприятия "Каспий жылу, су арнасы", обеспечивающих теплом и питьевой водой Актау и близлежащие населенные пункты. Для ликвидации дефицита воды необходимо увеличить мощность опреснительного завода "Каспий" и ввести в эксплуатацию дополнительные объекты водоснабжения за счет частных инвестиций.