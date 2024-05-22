Тюркский инвестфонд официально начал свою деятельность

Главной целью создания фонда является развитие экономических и коммерческих отношений между тюркскими странами

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Анкара. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Тюркский инвестиционный фонд официально начал свою деятельность, - Тюркский инвестиционный фонд официально начал свою деятельность, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.





В Стамбуле прошло первое инаугурационное заседание совета управляющих стран - членов Тюркского инвестиционного фонда. Представителем Казахстана в совете стал заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров", - проинформировали в пресс-службе.





Подчеркивается, что Тюркский инвестиционный фонд - первый совместный финансовый институт экономической интеграции стран тюркского мира. Его первоначальный капитал составит $500 млн. Главной целью создания фонда является развитие экономических и коммерческих отношений между тюркскими странами.





По оценкам Министерства финансов Турции, к концу 2024 года тюркские государства займут важное место в мировой экономике, достигнув объема экономики в $1,9 трлн и численности населения в 178 млн человек.





Отмечается, что основное внимание в работе фонда будет уделяться поддержке совместных проектов в различных секторах.





Сотрудничество в рамках фонда позволит Казахстану получить финансирование, гранты и техническую помощь для запуска социально важных проектов, а также укрепить торгово-экономическое взаимодействие с участниками Организации тюркских государств", - пояснили в пресс-службе.



