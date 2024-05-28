Автобус с туристами перевернулся близ каньона Чарын: водитель арестован

Ситуация остается нестабильной, поскольку оползень продолжает медленно перемещаться, создавая постоянную опасность как для спасательных команд, так и для выживших

Фото: Stringer/AFP/Getty

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Порт-Морсби. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жертвами массивного оползня, произошедшего на прошлой неделе в Папуа - Новой Гвинее, могут оказаться около 2000 человек.





Такие опасения высказали власти страны, ссылаясь на данные, полученные от родственников погибших, сообщает CNN





Оползень произошел в горном регионе Энга на севере Папуа - Новой Гвинеи в пятницу. Тонны камней и грязи обрушились на дома местных жителей, пока они спали. Пока спасатели добирались в отдаленную часть страны, жители пытались раскапывать завалы своими силами. Одна из жительниц рассказала, что потеряла 18 членов семьи.





Оползень похоронил заживо более 2000 человек, нанес серьезные разрушения зданиям и продовольственным садам, а также оказал серьезное воздействие на экономическую жизнь страны", - заявила исполняющая обязанности директора Национального центра по стихийным бедствиям Лусете Ласо Мана в письме в ООН.





Она добавила, что ситуация остается нестабильной, поскольку оползень продолжает медленно перемещаться, создавая постоянную опасность как для спасательных команд, так и для выживших. Главная автомагистраль в районе тоже полностью заблокирована оползнем.





По данным спасателей, некоторые дома погребены под слоем земли и камней высотой около 8 метров, что сильно затрудняет поиск погибших.





Напомним, ночью 8 февраля в Алматы в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.





Эта трагедия вновь подняла тему застройки предгорий. Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.





Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты и грозит новыми трагедиями.



