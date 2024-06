Казахстан и Китай договорились о строительстве медеплавильного завода

Фото: primeminister.kz

Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай подписали соглашение о строительстве медеплавильного завода на сумму $1,5 млрд.





Соглашение подписано между ТОО "KAZ Minerals Smelting", которое выступает в роли заказчика, компанией China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) - в качестве поставщика услуг по проектированию и закупу технологического оборудования и ТОО "NFC Kazakhstan" - подрядчиком строительных и пусконаладочных работ", - сообщает primeminister.kz.





Медеплавильный завод мощностью 300 тыс. тонн меди в год планируется построить близ поселка Актогай в области Абай.





Источником сырья станет медный концентрат Бозшакольского и Актогайского ГОКов, обогатительных фабрик ТОО "Востокцветмет". По итогам строительства завода будет создан кластер, объединяющий один из крупнейших в мире медных рудников и современное медеплавильное производство. Проект предварительной стоимостью $1,5 млрд создаст более 1000 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2028 года", - говорится в сообщении.





Высокотехнологичное предприятие по выпуску продукции высокого передела станет крупнейшим в республике. Применяемые технологии в области медеплавильного производства соответствуют мировым экологическим стандартам.





Предприятие обеспечит внутренние потребности рынка в переработке медесодержащего сырья и катодной меди, которая широко используется в электроэнергетике, машиностроении и других промышленных отраслях. Кроме того, на новом заводе планируют выпускать рафинированное золото, серебро и серную кислоту.





Для справки





China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Company Ltd (Non Ferrous China) - это контролируемая государством компания, чьи акции котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже. Участвует в международных проектных подрядах и разработке ресурсов цветных металлов.





NFC была первой китайской компанией, инвестировавшей в горнорудные активы по добыче и переработке цветных металлов за пределами Китая, также владеет горнорудными проектами в самой КНР. Ведет деловую деятельность в более чем 20 странах мира.





NFC была ведущим подрядчиком на проектах KAZ Minerals - Бозшаколь, Актогай и Бозымчак.