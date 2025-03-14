Персональный менеджер - новый сервис запущен в спецЦОНах Казахстана

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году во всех специализированных центрах обслуживания населения Казахстана внедрен сервис "Персональный менеджер в спецЦОНах", сообщили в в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".





Как пояснили в госкорпорации, персональный менеджер обслуживает услугополучателей в приоритетном порядке, это значительно сокращает время ожидания.





Попасть к персональному менеджеру можно обратившись на ресепшн спецЦОНа. Персональный менеджер принимает услугополучателей вне очереди и оформляет документы для регистрации автомобиля, учета и снятия с учета транспортных средств, выдачи государственных регистрационных номерных знаков", - рассказали в пресс-службе.





При выборе услуги посетитель направляется к персональному менеджеру, который составляет договор, оформляет документы и направляет их для исполнения в уполномоченный государственный орган в общем порядке.





Учитывая наличие запроса на возможность обслуживаться в ускоренном порядке, мы внедрили сервис персонального менеджера изначально в 2024 году в 4 городах Казахстана, а с 2025 года - во всех спецЦОНах РК", - рассказал председатель правления "Правительства для граждан" Арман Кенжегалиев.





В качестве пилотного проекта сервис был внедрен в Астане, Алматы, Шымкенте и Уральске. За полгода проект показал свою эффективность и был масштабирован по всей стране.





В пресс-службе напомнили, что прием документов в спецЦОНах осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. В субботу - в дежурных спецЦОНах с 9.00 до 12.00.



