06.04.2025, 09:21 68681
Какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Об этом сообщили в пресс-службе Казгидромета.
По данным синоптиков, на западе, в горных районах юга страны ожидается сильный дождь, на востоке, в горных районах юго-востока страны - осадки (дождь, снег). Лишь в центре республики преимущественно без осадков.
На большей территории РК ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-западе ожидается град, на востоке ночью ожидается гололед, на севере, востоке, юго-востоке, в центре - туман.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +15, +17 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +20, +22 °C.
В Шымкенте: дождь, гроза, +19, +21 °C.
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07.04.2025, 14:57 3126
Об угрозе схода лавин в горах предупредили в ДЧС Алматинской области
Туристов и отдыхающих просят не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин
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Конаев. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупредили о лавинной опасности в горах региона.
По данным ведомства угроза схода лавин продлится с 7 по 13 апреля.
ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", - обратились спасатели к гражданам.
Отмечается, что на территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.
В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега, пояснили специалисты.
07.04.2025, 12:30 9781
Почти миллион казахстанцев проживают в семьях с доходами ниже стоимости потребительской корзины
Домохозяйства с доходами ниже стоимости продовольственной корзины были зафиксированы лишь в шести регионах страны
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти миллион граждан Республики Казахстан проживают в семьях с доходами ниже стоимости потребительской корзины, передает корреспондент агентства.
Из 167 тысяч домохозяйств в четвертом квартале 2024-го 4,2 тысячи имели доходы даже ниже стоимости продовольственной корзины - на заметные 25,5% меньше, впрочем, чем годом ранее. В таких домохозяйствах проживали 28,3 тысячи человек - на 16,9% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2023 года", - сообщает finprom.kz.
По данным аналитиков, домохозяйства с доходами ниже стоимости продовольственной корзины были зафиксированы лишь в 6 из 20 регионов РК.
В Шымкенте насчитывалось 1,5 тысячи таких домохозяйств, в Восточно-Казахстанской области - 821, в Туркестанской - 765, в Алматинской - 609, в Жамбылской - 473, в Улытауской - 54 домохозяйства. Что касается численности проживающего в таких домохозяйствах населения, в Шымкенте она составила 9,7 тысячи человек, в Туркестанской и Алматинской областях - по 6,1 тысячи человек, в Восточно-Казахстанской - 3,2 тысячи человек, в Жамбылской - 2,8 тысячи человек, в Улытауской - 380 человек", - заявили они.
Сообщается, что в разрезе размеров домохозяйств с доходами ниже стоимости продовольственной корзины 27,5 тысячи граждан проживали в семьях, состоящих из пяти и более человек, а еще 853 казахстанца - в домохозяйствах из двух человек.
Доля населения, проживающего в домохозяйствах, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, составила 4,8%, а в домохозяйствах, имеющих доходы ниже продовольственной корзины - 0,1%. Наибольшие доли населения с доходами ниже прожиточного минимума были зафиксированы в Туркестанской, Мангистауской и Абайской областях, наименьшие - в Астане, а также в Карагандинской и Атырауской областях. При этом самая большая доля наиболее бедных казахстанцев, проживающих в семьях с доходами ниже стоимости продовольственной корзины, наблюдалась в Шымкенте: 0,8%", - добавили аналитики.
Напомним, бедность - самая частая причина суицидальных настроений в Казахстане.
07.04.2025, 12:10 10986
Жители Актюбинской области переплачивали за справки в медучреждениях
Фото: Depositphotos
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Актобе. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области жители переплачивали за справки и услуги в медицинских учреждениях, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В Уилском районе установлено завышение стоимости платных медицинских услуг. Цена справок формы №073/е и №075/е составляла 7705 тенге, а справки формы №076/е - 9405 тенге. Выявлено необоснованное включение дополнительных медицинских услуг, таких как осмотр хирурга, невропатолога и анализ крови на реакцию Вассермана", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что больница не оснащена необходимым диагностическим оборудованием, что вынуждает пациентов обращаться в медучреждения областного центра.
По акту прокурорского надзора стоимость справок снижена: №073/е - до 6000 тенге, №075/е - до 5000 тенге, №076/е - до 9000 тенге. Также в областное управление здравоохранения направлено заявка на закупку недостающего оборудования", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг. В ФСМС выявили многомиллиардные нарушения.
07.04.2025, 11:34 13591
Когда завершится отопительный сезон в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Когда завершится отопительный сезон в городе Алматы, рассказали в пресс-службе акимата мегаполиса.
Отключение отопления начнется поэтапно с 10 апреля в следующем порядке: сначала административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие, затем жилые дома и социальные объекты", - заявили в пресс-службе.
По данным акимата, в 2025 году запланированы масштабные задачи по реконструкции тепловых сетей протяженностью 39 километров.
На сегодня износ тепловых сетей составляет 56,1%, за счет принимаемых мер данный показатель планируется довести до 54,9%. Отметим, что в 2024 году в городе модернизировано 20 километров сетей теплоснабжения, проведены ремонтные работы на 85 котельных, что значительно повысило эффективность отопления и позволило завершить отопительный сезон без отключений", - добавили в ведомстве.
Напомним, в декабре без отопления осталась часть жителей центра Алматы.
07.04.2025, 08:40 20556
Дожди ожидаются на большей территории Казахстана
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозой, сообщает Казгидромет.
Лишь восточные регионы будут находиться под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается погода без осадков. Сильный дождь прогнозируется ночью на юге, западе, северо-западе, днем в центре страны", - отметили синоптики.
По РК ожидаются туман, усиление ветра, на юге - шквал, днем на западе, юге - град.
В Астане: переменная облачность, дождь, +17, +19 °C.
В Алматы: переменная облачность, дождь, гроза, +21, +23 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +25, +27 °C.
05.04.2025, 15:09 113486
"Ракета Победы" с пилотируемым "Союзом МС-27" готова к старту на Байконуре
Фото: Роскосмос
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Байконур. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На космодроме Байконур ракету-носитель с кораблем "Союз-МС 27" вывезли из монтажно-испытательного комплекса и установили на стартовом столе, сообщили в Роскосмосе.
Ракета установлена в вертикальное положение, специалисты предприятий Роскосмоса готовят ее к пуску.
Старт планируется 8 апреля в 08.47.15 по московскому времени (10.47 по времени Астаны. - Прим. ред).
В экипаж "Союза МС-27" входят участники 73-й длительной экспедиции на МКС - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким.
05.04.2025, 11:16 124681
Новые правила для водителей мопедов вступили в силу в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С сегодняшнего дня мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, и эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда на них без водительских прав теперь запрещена.
С 5 апреля 2025 года водители мопедов официально приравниваются к полноценным участникам дорожного движения. Теперь за нарушения правил их будут штрафовать так же, как и водителей автомобилей.
В частности, водителей мопедов будут наказывать за:
- вождение в нетрезвом виде;
- управление без прав или после лишения;
- превышение скорости;
- опасные маневры и выезд на встречную полосу;
- проезд на красный свет;
- непредоставление преимущества пешеходам;
- нарушение знаков, разметки и проезда перекрестков;
- установка незаконных световых и звуковых сигналов;
- создание аварийных ситуаций.
Как пояснили в полиции, все нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами, поэтому избежать наказания не получится.
Напомним, закон, предусматривающий установку на мопеды государственных регистрационных номерных знаков был подписан 3 октября 2024 года. Однако привлекать к ответственности за нарушения водителей мопедов стали только в апреле, чтобы дать гражданам время выучиться на права, получить водительское удостоверение и получить госномера.
С 1 января 2025 года граждане могли регистрировать мопеды в спецЦонах.
04.04.2025, 19:29 154936
В Астане строительная компания сбрасывала мусор близ вокзала
В отношении строительной организации принимаются административные меры
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Астаны пожаловались, что строительная компания сбрасывала мусор в неположенном месте близ вокзала "Нурлы жол".
В соцсетях появилось видео, на котором заснято, как спецтехника засыпает маленькое озерцо строительным и бытовым мусором.
В пресс-службе акимата района Сарайшык сообщили, что земельный участок находится в частной собственности.
Участок отведен ТОО "Сарыарка Бизнес Комфорт" для проведения изыскательских работ. На указанном видео - это котлован. По факту засыпки территории и котлована строительным мусором в отношении строительной организации принимаются административные меры. С представителями организации проведена беседа по соблюдению законодательства о СМР и по очистке территорий от крупногабаритного мусора (КГМ)", - говорится в сообщении акимата.
Ранее сообщалось, что в Астане ужесточили наказание за несанкционированные свалки в городе. Кроме того, в городе активно работают мобильные группы и система IKomek, фиксирующая нарушения.
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