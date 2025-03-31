В Казахстане отмечают Ораза айт

Ораза айт - день разговения, который наступает сразу после окончания Рамазана

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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане отмечают священный для мусульман праздник - Ораза айт - день разговения, который наступает сразу после окончания Рамазана.





В последний день Рамазана верующие совершают вечернюю молитву - таравих-намаз, обращаются к Всевышнему с благодарностью и чаще читают Коран. Также в этот день мусульмане выплачивают фитр-садака - помощь нуждающимся.





Также накануне праздника верующие убирают дом, совершают полное омовение, покупают новую одежду и готовят угощение.





Утром в день разговения во всех мечетях Казахстана проходит праздничная проповедь - хутба. После нее верующие собираются за большим дастарханом, поздравляют друг друга и просят прощения у близких. В этот день также принято помогать нуждающимся.





С праздником казахстанцев поздравили президент Касым-Жомарт Токаев и Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.





Ораза айт - это момент, когда человек, соблюдавший пост в течение месяца и искренне творивший добро, удостаивается почестей и наград", - заявил глава ДУМК.