30.03.2025, 09:57 71456
В Казахстане отмечают Ораза айт
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане отмечают священный для мусульман праздник - Ораза айт - день разговения, который наступает сразу после окончания Рамазана.
В последний день Рамазана верующие совершают вечернюю молитву - таравих-намаз, обращаются к Всевышнему с благодарностью и чаще читают Коран. Также в этот день мусульмане выплачивают фитр-садака - помощь нуждающимся.
Также накануне праздника верующие убирают дом, совершают полное омовение, покупают новую одежду и готовят угощение.
Утром в день разговения во всех мечетях Казахстана проходит праздничная проповедь - хутба. После нее верующие собираются за большим дастарханом, поздравляют друг друга и просят прощения у близких. В этот день также принято помогать нуждающимся.
С праздником казахстанцев поздравили президент Касым-Жомарт Токаев и Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.
Ораза айт - это момент, когда человек, соблюдавший пост в течение месяца и искренне творивший добро, удостаивается почестей и наград", - заявил глава ДУМК.
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30.03.2025, 09:16 72681
Президент поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.
Он подчеркнул, что священный праздник, превозносящий согласие и дружелюбие, добро и созидание, имеет особое значение для всех мусульман.
В этот день верующие, которые весь месяц Рамазан стремились к нравственному росту и духовному очищению, собираются за щедрым дастарханом, приглашают гостей. Люди высказывают друг другу теплые пожелания, проявляют заботу и милосердие, помогая нуждающимся. Благодаря этому в нашем обществе укореняются высокие гуманистические идеалы. Праздник Ораза айт глубоко созвучен исконным ценностям нашего народа. И наша религия, и наши традиции призывают граждан к единству, солидарности и взаимному уважению. Убежден, что, следуя этим принципам, мы достигнем цели по построению справедливого, безопасного, чистого и сильного Казахстана!", - заявил президент.
Он пожелал всем казахстанцам счастья и благополучия.
28.03.2025, 19:45 143671
Численность въезжающих в страны ЦА иностранных туристов выросла на 11%
Наибольший прирост произошел за счет показателей Казахстана
Фото: depositphotos.com
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Общая численность иностранных туристов, въезжающих в страны Центральной Азии, выросла на 11%, передает корреспондент агентства.
В странах Центральной Азии растет численность иностранных туристов. Согласно нашим расчетам, основанным на информации национальных статистических ведомств, в 2024 году общая численность посетителей-нерезидентов в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане достигла 28,6 млн человек. Рост в сравнении с 2023-м составил 11%. Данные по Туркменистану не представлены", - информирует finprom.kz.
Наибольший прирост, по данным аналитиков, произошел за счет показателей Казахстана.
В частности, согласно сообщению Министерства туризма и спорта РК, в 2024 году страну посетили 15,3 млн иностранных гостей, из них 10,4 млн человек оставались в Казахстане более чем на сутки. Средняя продолжительность пребывания зарубежных граждан составила четыре дня. Прирост в сравнении с 2023-м - более чем на 1,2 млн посетителей, или на 13%.
Второе место по численности иностранных туристов занимает Кыргызстан. По информации местных СМИ со ссылкой на фонд поддержки развития туризма КР, в прошлом году страну посетили 8,6 млн гостей из-за рубежа. Это удивительный показатель для государства с численностью населения в 7,2 млн человек. Узбекистан выделяется среди четырех стран Центральной Азии самым заметным показателем прироста численности иностранных туристов. За 2024 год их стало больше на 20,1%, до 8 млн человек", - сообщили аналитики.
Отмечается, что "данные об иностранных посетителях стран Центральной Азии свидетельствуют о том, что лишь в некоторых государствах туризм демонстрирует взаимные перетоки и даже зависимость от какой-либо одной страны".
Для Кыргызстана главным "поставщиком" иностранных туристов является Узбекистан, доля приезжих оттуда составляет 61,7%. Четвёртая часть нерезидентов, прибывающих с туристическими целями, приходится на граждан Казахстана: 28,3%. Похожая ситуация складывается в Таджикистане. Главные посетители этой страны - тоже граждане Узбекистана, их удельный вес составляет 61%. Немалая часть гостей приходится на российских туристов: 26,9%. Приезжих из Казахстана относительно немного: всего 2,6%. Преграда для "соседствующего" туризма между этими странами - отсутствие общих границ", - заявили аналитики.
Отмечается, что Узбекистан активно диверсифицирует структуру въездного туризма. В частности, почти по 30% иностранных гостей страны приезжают из Кыргызстана и Таджикистана, 18,6% - из Казахстана. Вместе с тем, по информации аналитиков, совокупная доля россиян и представителей других стран уже достигла 22,9%
Казахстан - единственная страна Центральной Азии, в которой большую часть туристов составляют не граждане соседних центральноазиатских государств. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, 31,8% приезжих иностранцев, останавливавшихся в прошлом году в местах размещения пришлось на россиян. После проведенного в КНР Года туризма Казахстана доля иностранцев из Китая в РК достигла 13,1%. Третье место среди "поставщиков" туристов в страну заняла Индия с долей в 9,4%", - сообщили они.
Кроме того, отмечается, что, по данным Министерства туризма и спорта РК, в последние годы туризм является привлекательным сектором для бизнеса: инвестиции в отрасль регулярно растут.
Например, в прошлом году на развитие туристических объектов предприниматели и государство выделили 947,5 млрд тенге - на 20,4% больше, чем в 2023-м. Годом ранее рост был еще более внушительным: сразу на 53,4%", - добавили аналитики.
Напомним, в 2024 году свыше 600 тысяч китайских туристов посетило Казахстан.
27.03.2025, 19:46 184476
Регистрация смартфонов в Казахстане: Минцифры сделало заявление
Фото: depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан сделало заявление по поводу новых правил регистрации смартфонов в стране, передает корреспондент агентства.
С 25 марта 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Эти изменения касаются только тех мобильных устройств, которые были ввезены на территорию страны после указанной даты. Все телефоны, которые уже функционировали в сетях мобильной связи Казахстана до 25 марта, автоматически включаются в "белый список" и продолжают работать без каких-либо ограничений. После ряда встреч с представителями бизнеса было принято решение предоставить дополнительный срок - 60 календарных дней для регистрации ранее ввезенных, но еще не проданных устройств", - заявили в Минцифры.
Как пояснили в ведомстве, это означает, что до 25 мая 2025 года бизнес и граждане могут легализовать такие устройства.
По истечении установленного срока устройства, не прошедшие легализацию, будут ограничены в доступе к услугам мобильной связи. Кроме того, если устройство будет подключено к сети и не пройдет регистрацию в течение 30 дней, оно будет внесено в "черный список" и заблокировано", - добавили в пресс-службе.
Напомним, одной из главных причин блокировки является защита прав потребителей и предотвращение распространения контрафактной продукции. Новый закон направлен на защиту пользователей от покупки некачественных или украденных устройств и повышение безопасности на мобильном рынке страны. Также эта мера поможет бороться с нелегальным ввозом смартфонов, что обеспечит честную конкуренцию среди официальных продавцов.
27.03.2025, 11:38 197966
Предприниматели устроили незаконную торговлю на территории музея-заповедника в Жамбылской области
В связи с этим историко-культурный музей-заповедник "Памятники древнего Тараза" обратился в суд
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Тараз. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Историко-культурный музей-заповедник "Памятники древнего Тараза" обратился в суд с иском к пяти жителям Жамбылской области об устранении препятствий в землепользовании. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Музею-заповеднику принадлежит мавзолей "Айша-биби", которому предоставлено право постоянного землепользования земельным участком площадью 2 га. Этот участок, согласно решению акима и акту на право землепользования, относится к особо охраняемым природным территориям, предназначенным для оздоровительных, рекреационных и историко-культурных целей. На данном участке были построены несколько технических помещений. Однако пять предпринимателей незаконно присвоили эти постройки и в настоящее время ведут в них торговую деятельность", - проинформировали в суде.
Сообщается, что музей-заповедник обратился в суд, требуя обязать предпринимателей освободить занятые ими здания, поскольку у ответчиков отсутствуют разрешения на торговлю, а также права и документы на использование этих помещений для ведения бизнеса. Истец также указал на запрет торговли на территории историко-культурного музея-заповедника "Памятники древнего Тараза".
Четыре ответчика не признали иск, заявив, что один из предпринимателей построил спорные здания в 2010 году на собственные средства, а затем бесплатно передал их им для торговли. Пятый ответчик иск признал. Жамбылский районный суд пришел к выводу, что предприниматели незаконно присвоили здания, принадлежащие музею-заповеднику. Иск был удовлетворен: суд обязал предпринимателей освободить незаконно занятые помещения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ответчики обжаловали решение в апелляционном порядке. Однако Жамбылский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменений.
Постановление вступило в законную силу.
26.03.2025, 19:42 228986
В СКО жителей поселка переселят из-за угрозы затопления
Фото: акимат СКО
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Петропавловск. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень воды в Сергеевском водохранилище продолжает подниматься. В зоне риска находятся поселок Заречный и дачные участки, расположенные в пойме реки. Акимат города принял решение о переселении жителей индивидуального жилищного строительства (ИЖС) поселка Заречный и переносе соцобъектов, сообщает пресс-служба акимата СКО.
Аким Петропавловска Серик Мухамедиев встретился с председателями дачных сообществ, чтобы еще раз обсудить волнующие их вопросы и провести разъяснительную работу.
В городе насчитывается 107 дачных сообществ, 28 тысяч дачных домиков, 7,5 тысячи из которых расположены в пойме реки Есиль. В случае бурного половодья эти строения затопит самыми первыми. Эти участки в пойме реки Есиль предоставлялись вам в советское время для садоводческой деятельности, а не для того, чтоб люди жили здесь круглогодично. Зная, что данные участки находятся под риском затопления и здесь должны быть только дачи, некоторые жители возвели здесь коттеджи площадью 100 и более квадратных метров без необходимой разрешительной документации", - сказал аким Петропавловска Серик Мухамедиев.
Напомним, 25 марта в результате обильных осадков река Котырбулак вышла из берегов, что привело к подтоплению семи дворовых территорий и медицинского центра в селе Бесагаш Талгарского района. По предварительным данным, основной причиной подтопления стало незаконное сужение русла реки.
26.03.2025, 19:19 231181
В Алматы автодилер заплатил штраф в 88 млн тенге за навязывание допуслуг
Навязывание дополнительных услуг потребителям запрещено законодательством
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алмалинского района провела анализ на предмет соблюдения прав потребителей со стороны автосалонов Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Ряд автосалонов города систематически навязывали клиентам дополнительные услуги (сигнализация, затемнение автостекол, коврики и другие комплектующие за дополнительную оплату), тем самым нарушая их права и действующее законодательство.
На основании акта прокурорского надзора департаментом по защите и развитию конкуренции Алматы проведено расследование с привлечением ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Auto" к административной ответственности с наложением штрафа на сумму более 88 млн тенге. В настоящее время штраф полностью оплачен", - говорится в сообщении надзорного органа.
В прокуратуре пояснили, что навязывание дополнительных услуг потребителям запрещено законодательством Республики Казахстан.
Ранее АЗРК приняты меры антимонопольного реагирования в отношении компаний, таких как "Моторная компания "Астана моторс", Orbis Auto, Mercur Autos, Toyota Tsusho Kazakhstan, "Автоцентр Актобе", Zhayik Motors, "Евразия Моторс Шымкент" и других, за навязывание дополнительного оборудования, аксессуаров и иных услуг. В результате вмешательства АЗРК были приняты антимонопольные меры против автодилеров, замеченных в навязывании потребителям дополнительных оборудования и услуг. Эти меры помогли сократить практику принудительных продаж, которые увеличивали общую стоимость автомобилей и ограничивали выбор потребителей.
26.03.2025, 18:25 230176
Мальчику изрезали лицо в Астане: в Казахстане намерены усилить ответственность опекунов за отказ от лечения
Фото: depositphotos.com
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане прорабатывают вопрос об усилении ответственности опекунов за отказ от лечения, после того как в Астане психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на мальчика, сообщила в кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Данная мама не хотела принимать этот диагноз, отказывалась от лечения и т.д. У ребенка были перерывы в лечении, которые, конечно же, дали соответствующие осложнения в виде той клиники, которую мы, к сожалению, видели. Поэтому сегодня мы прорабатываем вопрос в том числе и по модернизации всей службы, и том числе по усилению ответственности со стороны опекунов за отказ от лечения", - заявила министр.
По ее словам, ребенок находится на стационарном лечении по решению суда.
Напомним, 12 февраля в Астане психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на пятилетнего мальчика и нанес ему несколько ножевых ранений. Ребенка госпитализировали. Подростка отправили в психиатрический стационар.
26.03.2025, 11:10 194061
Казахстанцы смогут проверить объекты долевого строительства в eGov Mobile
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут проверить законность строящихся объектов долевого строительства в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.
Новый сервис позволит гражданам превентивно проверять рисковые капиталовложения в недвижимость и минимизировать угрозу недобросовестных долевых строителей. Теперь сервис доступен всем гражданам в мобильном приложении eGov Mobile. Это еще один шаг к прозрачности и безопасности рынка недвижимости в Казахстане!" - подчеркнула вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова.
По данным министерства, сервис перенаправляет пользователя в информационную систему "Жилищный портал", где представлена подробная информация обо всех законно строящихся объектах долевого строительства, имеющих гарантию Казахстанской жилищной компании или разрешение акимата на привлечение средств дольщиков.
Чтобы получить информацию по объектам, пользователю достаточно выполнить 3 простых шага: зайти в приложение eGov Mobile, перейти в раздел "Главная" и нажать на кнопку "Другие сервисы". Затем из перечня сервисов найти "Жилищный портал" и нажать на кнопку для перехода на страницу. После чего для поиска объекта на "Жилищном портале" пользователю необходимо ввести БИН, наименование застройщика или жилого комплекс", - пояснили в ведомстве.
Ранее сорок пять ЖК оказались в черном списке в Алматы.
Напомним, за 2023 год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
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