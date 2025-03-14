В Астане усилят контроль за грузовиками

Контроль будет осуществляться на ключевых въездах и выездах

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для повышения безопасности дорожного движения и предотвращения повреждений дорожного покрытия в Астане вводится усиленный контроль за движением тяжеловесных автотранспортных средств.





Меры принимаются Комитетом автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК совместно с акиматом города и полицией.





Контроль будет осуществляться на ключевых въездах и выездах города через передвижные посты транспортного контроля, а также с помощью автоматизированных станций измерения веса. Нарушителей будут штрафовать. Размеры штрафов зависят от степени нарушения.





С 23 марта по 1 мая также вводятся дополнительные ограничения по нагрузке на ось для транспортных средств, передвигающихся по автомобильным дорогам республиканского значения.





6 марта в столичном акимате прошло совещание, на котором было принято решение о проведении рейдовых мероприятий с привлечением местной полиции и инспекций транспортного контроля. С 7 марта в Астане работает шесть передвижных постов, а также усиленная группа инспекторов транспортной инспекции. Проверено уже 94 автотранспортных средства, составлено 54 административных протокола на сумму более 11 млн тенге.





Согласно новым поправкам в законодательство, с 1 января 2026 года будут запрещены перевозки грузов самосвалами, масса которых превышает допустимые нормы, по дорогам общего пользования.