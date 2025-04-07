Блогера из Аркалыка задержали по подозрению в изнасиловании

Фото: скриншот из видео ГП

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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Указанное лицо в июне 2023 года в группе лиц по предварительному сговору направило в один из банков Алматы сообщения от имени его клиентов о смене абонентских телефонных номеров, привязанных к их банковским счетам, тем самым получив к ним доступ. После чего посредством удаленного доступа злоумышленница осуществила переводы денег со счетов 5 потерпевших на банковские счета дроперов и завладела их денежными средствами", - проинформировали в Генпрокуратуре.





Отмечается, что в результате ее преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 млн тенге.





В январе текущего года она задержана в аэропорту Бишкека и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину.





В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.





За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.



