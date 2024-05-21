20.05.2024, 20:51 37971
Жителя Павлодарской области осудили на 15 лет за изнасилование несовершеннолетней
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 20 мая СМУС Павлодарской области в закрытом режиме рассмотрено уголовное дело в отношении Д. по факту изнасилования несовершеннолетней, сообщает пресс-служба суда.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.
Государственный обвинитель по делу просил назначить 16 лет лишения свободы. Д. вину не признал и утверждал, что половое сношение совершено по обоюдному согласию, о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей он не знал.
Д. назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 15 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также он пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Актау школьного охранника задержали по подозрению в домогательствах к 10-летней школьнице.
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21.05.2024, 13:56 2696
Организатор сети элитных эскортниц получила тюремный срок в Алматы
Подсудимая признана виновной за сводничество и хранении психотропных веществ
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Ауэзовском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело по громкому делу о сводничестве и незаконном хранении психотропных веществ.
В Алматы вынесен приговор организаторше сети элитных проституток. Как сообщали ранее казахстанские СМИ, так называемый Список Айки попал в сеть и наделал много шума. В нем были перечислены имена клиентов, пользовавшихся интим-услугами, среди которых фигурировали казахстанские знаменитости.
По материалам суда, обвиняемая в период с 2020 по 2023 год совместно со своими соучастником занималась сводничеством, предоставляя девушек для оказания интимных услуг и получала за это проценты.
Также подсудимая обвинялась в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере. В суде уточнили, что в мае 2023 года подсудимая была задержана с крупной партией мефедрона без цели сбыта.
Отмечается, что подсудимая свою вину признала частично, а ее подельник по сводничеству Т. свою вину не признал.
Пл решению суда сутенерша признана виновной, по совокупности преступлений ей назначено окончательное наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Ее соучастник получил 3 года и 8 месяцев тюрьмы.
21.05.2024, 09:25 11921
В Павлодаре изъяли мефедрон на 4,2 млрд тенге
Фото: скриншот из видео КНБ
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Павлодар. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности при содействии ПСН "Беркут" и координации органов прокуратуры провел спецоперацию по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков в городе Павлодаре. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу гражданин Казахстана и трое иностранцев. При обыске дома в дачном массиве обнаружено и изъято более 170 кг мефедрона, две тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет 4,2 млрд тенге, а объем свыше 680 тыс. доз", - проинформировали в КНБ.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
20.05.2024, 15:10 47276
Женщину в Таразе жестоко избили и пытались затолкать в машину
Фото: Depositphotos
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Тараз. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе во дворе жилого дома жестоко избили женщину и силой пытались затолкать в машину, передает корреспондент агентства.
На видео видно, как во дворе мужчина избил женщину, а затем пытался насильно увезти ее, затолкав в машину. Но ему это не удалось", - сообщает инстаграм-паблик zhest_kz.
В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали инцидент.
По данному факту 13 мая 2024 года начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 части УК РК (Хулиганство). Подозреваемый задержан, водворен в ИВС. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные мероприятия", - заявили в ДП.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственник Бакытжан Байжанов признан виновным в том, что в день убийства он совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Он проведет в колонии 4 года.
18.05.2024, 15:40 143801
С начала года за распространение наркотиков задержаны 19 несовершеннолетних
В МВД обратились к казахстанским родителям
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел обратились к казахстанским родителям в связи участившимися случаями распространения наркотиков несовершеннолетними.
С начала года в Казахстане 19 несовершеннолетних задержаны полицией за участие в распространении наркотиков. Несмотря на осведомленность подростков о правовых последствиях сбыта или рекламы наркотиков, это не всегда удерживает их от участия в незаконном обороте запрещенных веществ, сообщает Polisia.kz.
В преддверии каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлеченными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании антинаркотического иммунитета ребенка - это самое важное.
Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Обращать внимание в вещах подростка на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков. Родителей должно насторожить, если у подростка резко снизилась успеваемость, увеличилось количество прогулов, сменился круг общения. Косвенными признаками употребления наркотиков также могут быть агрессия, перепады настроения, раздражительность, вялость, апатия. Только совокупность трех или более факторов может указывать на то, что ребенок находится в группе риска" - рассказал официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Опасение также должен вызвать расход денег или, наоборот, их большое количество. Потому что кроме употребления наркотиков ребенка могут вовлечь в их распространение, привлекая быстрым заработком, отметил спикер.
Подозрение должно вызывать, если у ребенка в телефоне либо мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов или столбах. Или записки с номерами телефонов, ссылками на сайт или набором цифр, а также свертки в изоленте с неизвестными веществами. Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет", - добавил Алекешев.
18.05.2024, 09:16 156596
На месте пожара частного дома в Актюбинской области обнаружены тела двух человек
Погибли два человека, 1955 и 1958 годов рождения
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Актобе. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Минувшей ночью в селе Достык Мартукского района при пожаре в частном жилом доме погибли два человека, информирует Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В процессе тушения на месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 1955 и 1958 годов рождения, сообщили в ведомстве.
Силами спасателей ДЧС пожар ликвидирован на площади 90 квадратных метров, причина устанавливается.
Напомним в результате пожара жилого дома в Атырауской области погибли мать и двое детей.
17.05.2024, 21:29 179066
В упаковках от кофе перевозил наркотики закладчик из Астаны
Фото: МВД РК
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Кокшетау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Автомашину, на которой передвигался курьер, оперативники задержали при въезде на территорию Кокшетау, сообщает пресс-служба МВД РК.
При досмотре полицейские обнаружили и изъяли 148 свертков с запрещенными веществами, расфасованными по пакетикам растворимого кофе.
Точный вес изъятого наркотика будет установлен после судебно-химической экспертизы. Оперативники также изъяли два мобильных телефона, с помощью которых астанчанин вел переписку с куратором и фотографировал места закладок.
Закладчиком наркотиков фигурант устроился около трех месяцев назад, запрещенные вещества приобретал в столице. Для их распространения он приехал в Кокшетау. В настоящее время ведется досудебное расследование.
Для справки: когда президент Филиппин Родриго Дутерте пришел к власти в 2016 году, он потребовал от полиции самым жестким образом разбираться с теми, кто употребляет наркотики. К августу 2016 года, по заявлениям властей страны, около 600 000 наркоторговцев сдались правоохранительным органам, чтобы не быть убитыми в ходе антинаркотической кампании правительства.
17.05.2024, 18:49 183326
Восемь жителей Астаны осуждены за терроризм
Они обсуждали установление теократического строя в Казахстане
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором суда восемь жителей Астаны осуждены к лишению свободы сроком от 7 до 20 лет за занятие террористической деятельностью, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Участники террористической группы обсуждали переселение в зону боевых действий в Сирии и необходимость установления теократического строя правления в Казахстане.
Руководитель группы организовал финансирование террористической организации, ведущей боевые действия в Сирии.
Прокурор полностью доказал вину осужденных.
Ранее Комитет национальной безопасности при содействии прокуратуры РК задержал троих граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности.
В Казахстане с начала года за причастность к терроризму и экстремизму осуждено 25 человек.
17.05.2024, 11:25 199846
В частную собственность незаконно передали земли природного парка "Медеу"
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в частную собственность незаконно передали земли природного парка "Медеу", сообщает пресс-служба прокуратуры города.
В 2020 году на территории природного парка частные лица зарегистрировали право собственности на 10 земельных участков площадью 35 гектаров. Основанием для этого послужили архивные справки о наличии решений Горнооктябрьской сельской администрации от 1994-1997 годов о выделении земельных участков", - проинформировали в пресс-службе.
Как пояснили в прокуратуре, несмотря на то, что архивная справка не является правоустанавливающим документом, регистрирующий орган неправомерно зарегистрировал право собственности.
Прокуратура Алматы обратилась в суд о признании недействительными указанных справок и последующих сделок по отчуждению земельных участков. Решением суда иски прокурора удовлетворены, природному парку "Медеу" возвращены земли кадастровой стоимостью 3 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее прокуратура Алматы вернула в госсобственность парк в центре города, где хотели построить ЖК.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?