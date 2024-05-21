20.05.2024, 17:33 55161
МВД Казахстана обратилось к выпускникам в связи с завершением учебного года
Выпускников призвали соблюдать необходимые нормы и правила поведения
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Республики Казахстан обратилось к выпускникам и их родителям в связи с завершением учебного года, сообщает пресс-служба ведомства.
25 мая во всех школах страны будут проведены классные часы, посвященные завершению учебного года. Во время торжественных мероприятий органами полиции будут приняты все меры по охране общественного порядка и дорожной безопасности. По поручению министра внутренних дел за каждым учебным заведением закреплены сотрудники полиции", - заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
По его словам, патрульные наряды будут максимально приближены к местам проведения мероприятий.
В то же время практика последних лет показывает, что после завершения последних звонков в школах с разрешения родителей многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятия. Нередки случаи управления несовершеннолетними транспортными средствами с трагическими последствиями. В прошлом году такие факты имели место в Жамбылской, Атырауской областях и городе Алматы", - отметил Шынгыс Алекешев.
Кроме того, подчеркнул официальный представитель МВД, многие дети из-за бесконтрольности со стороны родителей идут купаться в запрещенных и не отведенных для этого местах.
В прошлом году имели место случаи гибели подростков в необорудованных местах водоемов в Акмолинской, Мангистауской и Атырауской областях. Учитывая это, призываем родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения", - добавил он.
Ранее в Минпросвещения рассказали, как пройдет последний звонок в школах Казахстана.
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21.05.2024, 15:01 1691
Паводки в Казахстане: почти 900 домов строят для пострадавших от наводнения
Фото: Акорда
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о строительстве 873 новых домов для пострадавших граждан, сообщает Акорда.
В частности, ведется строительство 357 домов в Западно-Казахстанской области, 88 - в Костанайской, 153 - в Актюбинской, 70 - в Атырауской, 200 - в Северо-Казахстанской, 5 - в Павлодарской.
По словам премьер-министра, на сегодняшний день 61 352 человека уже вернулись в свои дома. Жителям, которые остаются в эвакуационных пунктах, оказывается вся необходимая помощь.
По состоянию на 20 мая свыше 26 тысяч семей получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге. Данная работа полностью завершена в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и областях Абай, Улытау. В Северо-Казахстанской области выплату получили 6 090 семей, в Костанайской - 4 085 семей, в Атырауской - 3 730 семей", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, подчеркивается, что начата работа по обеспечению жильем жителей пострадавших районов. На сегодня 239 семей получили новые дома и квартиры, из них 146 - в Костанайской области, 57 - в Акмолинской, 28 - в Актюбинской, 6 - в Карагандинской, 2 - в Павлодарской.
Также Олжас Бектенов отметил, что по мере завершения оценки пострадавшим жителям осуществляются выплаты дополнительной компенсации для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.
Ранее президент поручил обеспечить пострадавших от паводков качественным жильем.
20.05.2024, 19:37 49956
Глава государства подписал ряд законов
Подписанные документы касаются интеллектуальной собственности и транзита нефти
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях".
Документ направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене.
Также президент подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года"
Документом предусматривается актуализация по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти, а также продление соглашения на десятилетний период до 2033 года транзита российской нефти в количестве 10 млн тонн ежегодно. Тариф на прокачку нефти утвержден на уровне 15 долларов США за тонну.
Помимо этого, Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности".
Закон направлен на упрощение доступа к лекарственным препаратам странам, нуждающимся в доступной медицине. Протокол предоставляет странам - участникам ВТО право производить лекарственные средства по принудительным лицензиям для экспорта без разрешения правообладателя запатентованных средств.
20.05.2024, 18:47 51841
В МВД сообщили, как будут проверять въезжающих в Казахстан рецидивистов и экстремистов
Фото: gov.kz
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев прокомментировал поправки в законодательство в сфере миграции населения и уголовно-исполнительной системы.
В частности, он пояснил, как будут проверять въезжающих в Казахстан педофилов, рецидивистов и экстремистов.
Это будет проверяться как на границе при прохождении пограничного контроля, так и до въезда иностранцев в нашу страну при оформлении виз через загранучреждения Казахстана. Хочу отметить, что у нас есть система на границе, туда интегрированы все правоохранительные органы и данные иностранца будут проверяться по всем учетам МВД. Также информсистема будет пополняться из информсистем СНГ", - сообщил Шынгыс Алекешев.
Он подчеркнул, что отечественные правоохранительные органы взаимодействуют с правоохранительными органами иностранных государств. В случае выявление негативных элементов будет запрещен въезд иностранцу.
Ранее президент Казахстана подписал запрещающий въезд в Казахстан насильникам детей и экстремистам закон.
20.05.2024, 17:00 57056
В Актобе земельные участки на 156 млн тенге вернули в госфонд
Фото: Depositphotos
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Актобе. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе прокуроры вернули в государственный фонд земельные участки на 156 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
Акиматом города Актобе одному из жителей города в садоводческом коллективе предоставлен земельный участок площадью 0,1 га для строительства зданий и сооружений. Однако предоставленный участок акиматом перенесен вдоль международной трассы Самара - Шымкент, тогда как согласно генеральному плану города данный участок является зеленой зоной, где запрещается строительство зданий и сооружений", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что в ходе перемещения участка дополнительно выделен участок площадью 3,9 га стоимостью 102 млн тенге.
В настоящее время мерами прокурорского надзора незаконно предоставленные земли площадью 6 га на общую сумму более 156 млн тенге возвращены государству", - добавили в прокуратуре.
Ранее в области Абай в госсобственность возращены 49 тысяч гектаров земли.
20.05.2024, 16:02 58631
В Алматы сносят очередной строительный объект
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы в микрорайоне Шугыла сносят крупный строительный объект, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Строящееся здание площадью более 1350 квадратных метров в микрорайоне Шугыла (...) признано незаконным судом (...) В результате внеплановой проверки установлено, что собственник возводит объект хозяйственным способом без разрешительной документации", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Подчеркивается, что в отношении собственника были приняты меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, которое собственник в свою очередь не исполнил.
20 июня 2023 года управлением подан иск на снос в Наурызбайский районный суд. 9 октября 2023 года по результатам судебных разбирательств исковые требования управления удовлетворены. Снос объекта собственником начат сегодня при участии судебных исполнителей департамента юстиции", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что крупный стройобъект сносят в предгорье Алматы.
20.05.2024, 14:47 62626
В Акмолинской области назначен новый прокурор
Им стал Куттуков Руфат, ранее возглавлявший прокуратуру Мангистау
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Кокшетау. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Куттуков Руфат возглавил прокуратуру Акмолинской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
По согласованию с президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 17 мая старший советник юстиции Куттуков Руфат назначен прокурором Акмолинской области.
В разные годы он занимал должности специализированного природоохранного прокурора Актюбинской области, прокурора Жамбылского района Жамбылской области, прокурора города Атырау, первого заместителя прокурора Карагандинской области, начальника департамента по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
С 2022 года являлся прокурором Мангистауской области.
20.05.2024, 12:50 67626
Укрепление расширенного стратегического партнерства Казахстана и Турции обсудил Токаев и глава Нацсобрания Турецкой Республики
Президент Казахстана рассчитывает на достижение взаимного товарооборота в $10 млрд
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана принял председателя Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства Казахстана и Турции, сообщает Акорда.
Президент высоко оценил потенциал парламентской дипломатии и отметил, что визит председателя Национального собрания Турции в Казахстан является важным событием.
Сегодняшняя встреча проходит в преддверии 30-летия соглашения о дружбе и сотрудничестве и имеет символическое значение. Недавно мы с моим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом провели телефонный разговор. Мы поддерживаем постоянные контакты. Диалог между нашими странами развивается очень плодотворно. Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров и в десятку основных инвесторов Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 6 миллиардов долларов. Но на этом останавливаться нельзя. Потенциал наших отношений огромен. Убежден, что в будущем взаимный товарооборот достигнет 10 миллиардов долларов", - сказал президент.
Нуман Куртулмуш выразил признательность за гостеприимство, оказанное турецкой делегации на братской казахской земле.
Казахстан - это земля наших предков, родина Ходжи Ахмеда Яссауи - духовного наставника, объединяющей весь тюркский мир. Завтра мы в Туркестане посетим священные места и проведем конференцию в международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Яссауи. Казахстан под Вашим руководством вступает в новый этап развития. Проводятся эффективные политические, экономические и социальные реформы. Уверен, все это положительно повлияет на процветание Вашей страны. Убежден, что сотрудничество между Турцией и Казахстаном и впредь будет укрепляться. Наши страны имеют большой потенциал для расширения связей в сферах торговли, технологий, промышленности, логистики, энергетики и сельского хозяйства", - сказал председатель Национального собрания Турции.
Стороны обменялись мнениями по вопросам углубления сотрудничества стран - членов Организации тюркских государств, а также взаимодействия в рамках международных организаций. Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.
Глава государства выразил уверенность, что турецкие спортсмены примут активное участие в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре этого года.
20.05.2024, 09:45 72521
Уровень воды в Балхаше увеличился еще на 8 см
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В озеро Балхаш продолжают направлять воду по трансграничной реке Или. С начала года уровень воды в Балхаше увеличен на 23 см. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
Ранее уровень воды уже был увеличен на 15 см и на 1 апреля составлял 174 см. На сегодня этот показатель достиг 182 см. Таким образом, всего с начала года уровень воды в Балхаше увеличен на 23 см.
Для определения уровня воды в озере Балхаш, ведется наблюдение на четырех гидропостах: Сарышаган, Каракум, Балхаш и Мынарал. Помимо этого, в Камыш-Самарские озера ЗКО направили 80 млн кубометров воды, в Каспийское море направили еще 200 млн кубометров воды, из Улытауской области продолжают направлять воду для сельхозполей Кызылординской области", - отметила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?