Казахстан и Корея готовят соглашения по защите прав трудовых мигрантов

Местные представительные органы устанавливают виды растений и ставки платы за один килограмм сбора дикорастущих видов растений, а также исчисляют сумму платы

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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с внесенными изменениями в налоговое законодательство с 1 января 2024 года плата за лесные пользования дополняется новыми положениями и вводится в действие как плата за пользование лесными и растительными ресурсами (параграф 6 главы 69 Налогового кодекса), сообщает пресс-служба КГД МФ РК.





Если в настоящее время налогообложению подлежат объекты, находящиеся только на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды), то с 2023 года в объекты налогообложения включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне этой территории.





Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами и взимаются при заготовке дикорастущих видов растений.





Местные представительные органы областей, городов республиканского значения и столицы устанавливают виды растений и ставки платы за один килограмм сбора дикорастущих видов растений, а также исчисляют сумму платы.





Право пользования растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром предоставляется при условии внесения платы и направления уведомления о заготовке дикорастущих растений.





Лица, осуществляющие сбор дикорастущих видов растений, уплачивают плату в бюджет по месту сбора ежеквартально равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.





Налоговая отчетность по плате не предоставляется.